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Алонсо и Надаль в списке богатейших людей Испании

Алонсо и Надаль в списке богатейших людей Испании

Мадридская газета El Mundo опубликовало свою версию двухсот богатейших граждан Испании. В этот список вошли двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и победитель 14 турниров Большого шлема Рафаэль Надаль. Состояние каждого из них оценивается в 200 млн. евро, и они делят между собой 197-е и 198-е места рейтинга.

По оценке издания, зарплата Фернандо Алонсо в McLaren составляет около 35 млн. евро в год, однако эта сумма не включает спонсорские выплаты и доходы от рекламы. За годы спортивной карьеры Рафаэль Надаль заработал 77 млн. евро призовых, тогда как остальные доходы ему тоже принесли контракты со спонсорами.

Среди других богатых представителей испанского спорта также президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Флорентино Перес – с состоянием в 1,25 млрд. он занимает 36-е место в рейтинге.
По материалам: f1news
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