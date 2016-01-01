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Валттери Боттас: Мы с Льюисом сработаемся

Валттери Боттас: Мы с Льюисом сработаемся

Хотя Валттери Боттас уже официально объявлен гонщиком Mercedes, знакомство с этой командой для него только начинается. К первой встрече с сотрудниками базы в Брэкли для него ещё не успели подготовить униформу, поэтому ему пришлось надеть рубашку Нико Росберга, которая вполне подошла. Об этом, о своих чемпионских амбициях и о многом другом финский гонщик рассказал, отвечая на вопросы болельщиков.

- На базе Mercedes в Брэкли выставлены многочисленные трофеи, ведь в последние годы команда добилась огромного успеха, но на вашем счету пока нет ни одной победы. Какую гонку вам хотелось бы выиграть прежде всего?
- Гонку в Мельбурне! (смеётся) На самом деле, любому гонщику хочется добиться побед как можно скорее. Вообще, мне нравятся разные трассы – какие-то больше, какие-то меньше, поэтому выбрать какую-то одну невозможно. Я бы выбрал Монако, но этот Гран При проходит только в мае, а это для меня очень поздно.

- Как вы собираетесь адаптироваться к новой команде, к работе с инженерами, с механиками, потребуется ли время для психологической перестройки после четырёх лет выступлений за Williams?
- Мне предстоит многому научиться, но процесс усвоения нового никогда не заканчивается. Сейчас я оказался в совершенно новом окружении, в этой команде намного больше сотрудников, чем в Williams, и 95% коллектива – пока незнакомые мне люди. Важно как можно быстрее привыкнуть к подходам и методам Mercedes, разобраться в том, как взаимодействуют гонщики и инженеры. Прежде всего, я имею в виду тех нескольких специалистов, с которыми мне предстоит работать, стараясь в полной мере использовать потенциал машины.

- Многих интересует, как будут складываться ваши отношения с Льюисом Хэмилтоном?
- Лично я не вижу никаких проблем, я очень уважаю Льюиса как гонщика и как человека, он многого добился в Формуле 1, одержал немало побед, выступая за Mercedes, и выиграл несколько титулов. Не сомневаюсь, что мы можем стать хорошими напарниками и нормально сработаемся, будем подгонять друг друга и поможем команде добиваться высоких результатов.

- Вы чувствуете какой-то особый прессинг, ведь теперь вашим напарником будет трёхкратный чемпион мира?
-  Конечно, передо мной стоит очень сложная задача, ведь я пришёл на место Нико Росберга, выигравшего титул в прошлом году. Кстати, его гоночная обувь мне не подходит, у меня меньше размер ноги, но вот рубашка оказалась в самый раз! (смеётся) Но я абсолютно готов взяться за работу и сделаю всё, что могу, чтобы показать высокую скорость уже на самых первых тестах и добиться успеха в самой первой гонке.

Я верю в себя, в свои силы, а если говорить о прессинге, то я всегда требую от себя очень многого и ставлю перед собой высокие цели. Так что основной прессинг исходит от меня самого.

- Mercedes – немецкая команда, но говорите ли вы по-немецки, хотя бы немного?
- Нет, но, видимо, теперь надо будет заняться немецким языком!

- Какие цели вы ставите перед собой на этот сезон?
- Думаю, поскольку теперь я выступаю в команде, выигравшей три чемпионата подряд, планку нельзя ставить ниже. Команда намерена выиграть Кубок конструкторов, а я как гонщик должен стремиться к завоеванию титула. Теперь у меня есть возможность за это бороться, и, разумеется, я собираюсь в полной мере её использовать.

В Формуле 1 у меня единственная мечта – стать чемпионом мира. Я всегда верил, что настанет день, когда мне это удастся, и ради этого я готов напряжённо трудиться, выкладываясь на 100%.

- Когда вы впервые узнали, что вам предстоит выступать за Mercedes, ведь разговоры ходили давно?
- Из прессы – там было много заголовков на эту тему! (смеётся) Но на самом деле я узнал об этом только в день подписания контракта – такова Формула 1. Пока контракт не подписан, ничего нельзя гарантировать.

- Как отреагировала на новость о контракте с Mercedes ваша семья?
- И родители, и сестра, и жена очень обрадовались. Они живут моими интересами и поддерживают меня по ходу карьеры, поэтому не сомневаюсь, что они тоже довольны.

- Какой период в истории Формулы 1 вам нравится больше всего? В какую эпоху вам бы хотелось выступать!
- В 2017 году!
По материалам: f1news
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