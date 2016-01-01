Валттери Боттас: Мы с Льюисом сработаемся

Хотя Валттери Боттас уже официально объявлен гонщиком Mercedes, знакомство с этой командой для него только начинается. К первой встрече с сотрудниками базы в Брэкли для него ещё не успели подготовить униформу, поэтому ему пришлось надеть рубашку Нико Росберга, которая вполне подошла. Об этом, о своих чемпионских амбициях и о многом другом финский гонщик рассказал, отвечая на вопросы болельщиков.- Гонку в Мельбурне! (смеётся) На самом деле, любому гонщику хочется добиться побед как можно скорее. Вообще, мне нравятся разные трассы – какие-то больше, какие-то меньше, поэтому выбрать какую-то одну невозможно. Я бы выбрал Монако, но этот Гран При проходит только в мае, а это для меня очень поздно.- Мне предстоит многому научиться, но процесс усвоения нового никогда не заканчивается. Сейчас я оказался в совершенно новом окружении, в этой команде намного больше сотрудников, чем в Williams, и 95% коллектива – пока незнакомые мне люди. Важно как можно быстрее привыкнуть к подходам и методам Mercedes, разобраться в том, как взаимодействуют гонщики и инженеры. Прежде всего, я имею в виду тех нескольких специалистов, с которыми мне предстоит работать, стараясь в полной мере использовать потенциал машины.- Лично я не вижу никаких проблем, я очень уважаю Льюиса как гонщика и как человека, он многого добился в Формуле 1, одержал немало побед, выступая за Mercedes, и выиграл несколько титулов. Не сомневаюсь, что мы можем стать хорошими напарниками и нормально сработаемся, будем подгонять друг друга и поможем команде добиваться высоких результатов.- Конечно, передо мной стоит очень сложная задача, ведь я пришёл на место Нико Росберга, выигравшего титул в прошлом году. Кстати, его гоночная обувь мне не подходит, у меня меньше размер ноги, но вот рубашка оказалась в самый раз! (смеётся) Но я абсолютно готов взяться за работу и сделаю всё, что могу, чтобы показать высокую скорость уже на самых первых тестах и добиться успеха в самой первой гонке.Я верю в себя, в свои силы, а если говорить о прессинге, то я всегда требую от себя очень многого и ставлю перед собой высокие цели. Так что основной прессинг исходит от меня самого.- Нет, но, видимо, теперь надо будет заняться немецким языком!- Думаю, поскольку теперь я выступаю в команде, выигравшей три чемпионата подряд, планку нельзя ставить ниже. Команда намерена выиграть Кубок конструкторов, а я как гонщик должен стремиться к завоеванию титула. Теперь у меня есть возможность за это бороться, и, разумеется, я собираюсь в полной мере её использовать.В Формуле 1 у меня единственная мечта – стать чемпионом мира. Я всегда верил, что настанет день, когда мне это удастся, и ради этого я готов напряжённо трудиться, выкладываясь на 100%.- Из прессы – там было много заголовков на эту тему! (смеётся) Но на самом деле я узнал об этом только в день подписания контракта – такова Формула 1. Пока контракт не подписан, ничего нельзя гарантировать.- И родители, и сестра, и жена очень обрадовались. Они живут моими интересами и поддерживают меня по ходу карьеры, поэтому не сомневаюсь, что они тоже довольны.- В 2017 году!