Макс Ферстаппен: Не хочу, чтобы меня сравнивали с Шумахером

Макса Ферстаппена часто критиковали за слишком агрессивные маневры и в то же время восхищались его яркими выступлениями. За стиль пилотирования голландца ставили в один ряд с Михаэлем Шумахером и Айртоном Сенной, но в интервью австрийскому изданию Motorsport-Magazin он заявил, что не любит подобные сравнения.- Любой гонщик хочет побеждать в гонках и завоевывать титулы. Это очевидно. Очень сложно повторить достижение Михаэля Шумахера – выиграть 91 гонку, а завоевать семь титулов – тем более. Но нужно всегда ставить амбициозные цели. Неважно, достигнете ли вы их или нет – нужно постоянно себя мотивировать, чтобы добиваться большего. Достаточно ли этого, чтобы завоевать семь титулов? Нужна удача. Кроме того, надо долго оставаться в правильной команде. Я хочу выигрывать гонки – это моя главная цель. Если одержать много побед, то появляется возможность побороться за титул.- Это помогает расслабиться и максимально выкладываться. В конце концов, я знаю, кого должен слушать и на чём сосредоточиться. Даже если вы выигрываете гонки, всегда кто-то бывает недоволен. Некоторые критикуют Льюиса Хэмилтона. Всё в порядке, в спорте так бывает.- Если он говорит, что хороший гонщик Формулы-1 должен быть таким, то это комплимент.- Никаких проблем. У меня такой характер – так было со времён картинга. В конце концов, мы здесь не для того, чтобы заводить друзей, а ради борьбы за максимальные результаты. Здесь нельзя остаться в памяти хорошим, но не добившимся успеха парнем, с которым приятно поужинать. Я предпочитаю, чтобы меня запомнили за хорошие результаты.- Это нормально (смеется).- Если он сравнивает меня с Шумахером в негативном ключе, то лишь потому, что не выдерживал конкуренцию с ним.- Я не хочу, чтобы меня сравнивали с Михаэлем – это невозможно. Мы разные. Я Макс, а это Михаэль. Но я отношусь к этому так: если о вас говорят, то это всегда хорошо. Даже если вас критикуют, это тоже хорошо.- Я считаю, что нас невозможно сравнивать. Точно так же нельзя сравнивать Шумахера и Сенну. Это разные люди, у них разный характер. Даже если они похожи, это всё равно разные люди, ведь они ведут себя по-разному. Мне кажется, по меньшей мере, дело в этом. Всегда есть что-то общее, но это не один и тот же человек.- Нужен определенный подход к гонкам. На трассе я не «мистер приятный парень». Вероятно, именно поэтому приходится действовать самоуверенно.Я предпочитаю выигрывать гонки в жёсткой борьбе. Мне больше нравится продолжать борьбу до последнего круга, чем иметь преимущество в 40 секунд. Таков мой характер – я хочу агрессивно бороться.В конечном счёте мне всё равно считают ли меня «плохим парнем» или вундеркиндом.