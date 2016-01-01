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Макс Ферстаппен: Не хочу, чтобы меня сравнивали с Шумахером

Макс Ферстаппен: Не хочу, чтобы меня сравнивали с Шумахером

Макса Ферстаппена часто критиковали за слишком агрессивные маневры и в то же время восхищались его яркими выступлениями. За стиль пилотирования голландца ставили в один ряд с Михаэлем Шумахером и Айртоном Сенной, но в интервью австрийскому изданию Motorsport-Magazin он заявил, что не любит подобные сравнения.

- В Спа вы стали самым молодым гонщиком, стартовавшим с первого ряда. Тогда вы сказали: «Это здорово, но хочется превзойти и другие рекорды». Какие?
- Любой гонщик хочет побеждать в гонках и завоевывать титулы. Это очевидно. Очень сложно повторить достижение Михаэля Шумахера – выиграть 91 гонку, а завоевать семь титулов – тем более. Но нужно всегда ставить амбициозные цели. Неважно, достигнете ли вы их или нет – нужно постоянно себя мотивировать, чтобы добиваться большего. Достаточно ли этого, чтобы завоевать семь титулов? Нужна удача. Кроме того, надо долго оставаться в правильной команде. Я хочу выигрывать гонки – это моя главная цель. Если одержать много побед, то появляется возможность побороться за титул.

- Вы говорили, что вас не волнует, что о вас говорят окружающие. В Формуле-1 помогает этот подход?
- Это помогает расслабиться и максимально выкладываться. В конце концов, я знаю, кого должен слушать и на чём сосредоточиться. Даже если вы выигрываете гонки, всегда кто-то бывает недоволен. Некоторые критикуют Льюиса Хэмилтона. Всё в порядке, в спорте так бывает.

- Франц Тост сказал, что вы эгоистичны, но добавил, что хороший гонщик должен быть именно таким. Вы считаете его слова комплиментом?
- Если он говорит, что хороший гонщик Формулы-1 должен быть таким, то это комплимент.

- Вы спокойно относитесь к тому, что вас таким воспринимают?
- Никаких проблем. У меня такой характер – так было со времён картинга. В конце концов, мы здесь не для того, чтобы заводить друзей, а ради борьбы за максимальные результаты. Здесь нельзя остаться в памяти хорошим, но не добившимся успеха парнем, с которым приятно поужинать. Я предпочитаю, чтобы меня запомнили за хорошие результаты.

- Жак Вильнёв постоянно вас критикует…
- Это нормально (смеется).

- А Хельмут Марко – один из ваших главных болельщиков. Любопытно, что оба сравнивали вас с Михаэлем Шумахером. Один в позитивном ключе, а другой считал это недостатком.
- Если он сравнивает меня с Шумахером в негативном ключе, то лишь потому, что не выдерживал конкуренцию с ним.

- Но эти сравнения что-то говорят о вас как о гонщике?
- Я не хочу, чтобы меня сравнивали с Михаэлем – это невозможно. Мы разные. Я Макс, а это Михаэль. Но я отношусь к этому так: если о вас говорят, то это всегда хорошо. Даже если вас критикуют, это тоже хорошо.

- Чем вы отличаетесь от Михаэля?
- Я считаю, что нас невозможно сравнивать. Точно так же нельзя сравнивать Шумахера и Сенну. Это разные люди, у них разный характер. Даже если они похожи, это всё равно разные люди, ведь они ведут себя по-разному. Мне кажется, по меньшей мере, дело в этом. Всегда есть что-то общее, но это не один и тот же человек.

- Жак Вильнёв сказал, что критиковал вас только за поведение на трассе…
- Нужен определенный подход к гонкам. На трассе я не «мистер приятный парень». Вероятно, именно поэтому приходится действовать самоуверенно.
Я предпочитаю выигрывать гонки в жёсткой борьбе. Мне больше нравится продолжать борьбу до последнего круга, чем иметь преимущество в 40 секунд. Таков мой характер – я хочу агрессивно бороться.
В конечном счёте мне всё равно считают ли меня «плохим парнем» или вундеркиндом.
По материалам: f1news
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