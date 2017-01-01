Украинская команда Tsunami RT собрала урожай трофеев на Porsche Carrera Cup Italia в Мизано

Визит Tsunami RT Centro Porsche Padova в Мизано, где украинская команда впервые за все время выступлений в Porsche Carrera Cup Italia была представлена сразу четырьмя машинами, стал еще более результативным, чем на стартовом этапе итальянской серии.

Второй раунд, состоявшийся на Misano World Circuit Marco Simoncelli, принес нашей команде богатый урожай трофеев – поул-позиция, победа, три подиума во всех дивизионах…

Как правило, на свободных тренировках большинство пилотов обычно уделяют максимум внимания работе с настройками боевой техники и заново осваиваются с особенностями трассы, а дебютанты серии знакомятся с нуля с гоночным треком. Но в данном случае было интересно также оценить потенциал новобранца Tsunami RT, 19-летнего Маттео Гонфиантини, впервые выступавшего в соревнованиях на технике категории GT. И новичок сразу продемонстрировал свою готовность стать вторым номером команды – официальный лидер Алессио Ровера показал третье время, а Маттео Гонфиантини завершил свободные тренировки шестым.

Однако в квалификации, когда в условиях сурового лимита времени необходимо жестко бороться за лучшие времена, ситуация немного изменилась – Ровера выиграл обе сессии (как всеобщую, так и для восьми лучших пилотов), показал результат 1.36,055 и завоевал поул-позицию. Гонфиантини же ограничился 14-м местом (его лучший круг был аннулирован из-за выхода за пределы трассы), а во внутрикомандном зачете стал третьим, пропустив вперед Лино Курти – тот, в свою очередь, показал 11-е время в абсолюте и стал четвертым в зачете Michelin Cup (отдельной категории для бизнес-драйверов).

Алессио Ровера: «В первой квалификации я сделал одну небольшую ошибку, но в целом проехал хорошо. И во второй квалификации маленькая ошибка не позволила мне проехать круг быстрее, чем 1.36, но общие итоги просто отличные».

Маттео Гонфиантини: «Квалификация не удалась, я не сумел удержаться в пределах трассы на быстром круге. Но таковы правила, их нужно соблюдать. Надеюсь, что в гонке смогу выступить намного лучше».

Первая, субботняя гонка прошла в довольно жестком темпе, но без большого количество обгонов – вся группа лидеров еще на первом круге быстро распределила места между собой. Алессио Ровера лидировал примерно половину дистанции, но позднее столкнулся с проблемами – ухудшилось сцепление задних колес с трассой, автомобиль стало сложнее удерживать в поворотах… И на восьмом круге Алессио не смог парировать атаку Риккардо Перы, уступил ему лидерство и финишировал вторым. Тем временем Маттео Гонфиантини добился самого большого прогресса в гонке, за несколько кругов поднявшись с четырнадцатого на восьмое место! Успешно выступил также Лино Курти, впервые завоевавший подиум в зачете Michelin Cup.

Алессио Ровера: «Старт был успешным, на первых кругах машина была хороша, но потом пошли проблемы, задние колеса плохо держали трассу – я уже не мог ехать как обычно. Пера обогнал меня в вираже Tramonto, где я пошел по широкой траектории. Дальше я уже ничего не мог сделать, он сегодня был очень быстр!»

Маттео Гонфиантини: «Я четыре года не стартовал с места – это был большой стресс для меня, но все получилось хорошо. Получилось совершить несколько обгонов, я доволен результатом. В середине гонки потерял темп из-за напряжения, но когда сумел расслабиться, все пошло лучше. Я был очень близок к двум пилотам впереди, но меня задержали более медленные машины, я уже не смог догнать соперников. А ведь было бы неплохо финишировать шестым, чтобы завтра стартовать с поул-позиции».

Правило, согласно которому шесть лучших пилотов во второй гонке стартуют в обратном порядке, обычно гарантирует яркую и зрелищную борьбу на первых кругах – воскресный заезд в Мизано не стал исключением. Алессио Ровера отлично стартовал, навязал соперникам жесткую борьбу и менее чем за три круга прошел с пятого на первое место! После такой стремительной атаки пилот Tsunami RT Centro Porsche Padova спокойно контролировал ситуацию в гонке до самого финиша и принес команде первую в этом году победу! Маттео Гонфиантини тоже удачно стартовал, однако после жесткой стычки с известным «скандалистом» Энрико Фульдженци потерял несколько позиций – и в этой ситуации сумел наверстать упущенное, став седьмым! Вновь отличился Лино Курти, который установил новый личный рекорд – завоевал второе место в зачете Michelin Cup и до самого финиша боролся за победу с Никколо Меркатали, уступив ему лишь 0,315 секунды!

Алессио Ровера: «Отличный результат! Машина вела себя идеально всю гонку, со старта до финиша – и чувствовал себя очень комфортно. Теперь важно регулярно показывать такие результаты».

Маттео Гонфиантини: «Я доволен гонкой – ведь на старте сумел подняться с восьмого на шестое место. Но потом совершил ошибку, когда пытался обогнать Фульдженци, и оказался только десятым. Однако я сумел в дальнейшем финишировать седьмым. Жаль, конечно, что допустил эту ошибку – чувствую, что мог бы добиться в этой гонке чуть большего».

После этапа в Мизано Tsunami RTCentroPorsche Padovaи ее пилоты заметно улучшили свои позиции во всех зачетах Porsche Carrera Cup Italia. Алессио Ровера после двойного успеха на Misano World Circuit Marco Simoncelli по сумме двух раундов набрал 50 очков и сразу поднялся с четвертого на второе место в общем зачете серии – теперь он уступает только Риккардо Пере (65 очков). Похожего прогресса добился также Лино Курти – после двух подиумов в Мизано он сейчас делит третье место в Michelin Cup с Алессандро де Джакоми (по 16 очков). В командном зачете Tsunami RTCentroPorsche Padovaотыграла одну позицию и с 48 очками идет второй (лидирует Ebimotors, благодаря Пере набравшая 62 очка).

Третий этап Porsche CarreraCup Italia состоится через две с половиной недели – 24-25 июня под Римом на Autodromo di Vallelunga. Однако перерыв у нашей команды будет намного короче – уже 14-17 июня TsunamiRT Centro PorschePadova с Алессио Роверой и Тома Николлем выступит на втором этапе Porsche Carrera CupFrance, который включен в программу легендарной марафонской гонки «24 часа Ле-Мана».