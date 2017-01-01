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Фернандо Алонсо: В следующий раз в Индианаполисе все будет проще

Фернандо Алонсо: В следующий раз в Индианаполисе все будет проще

В Индианаполисе (штат Индиана, США) в гонке серии Indycar «Инди 500» двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо сошел с дистанции за 20 кругов до финиша из-за возгорания мотора.

Для дебютанта Indy 500 он отработал превосходно, стабильно ехал в первой десятке, на протяжении 25 кругов даже лидировал, и к моменту схода – а он тогда занимал 7-ю позицию – у Алонсо было лучшее среднее время прохождения кругов среди всех участников гонки.

Когда Фернандо покинул кокпит машины McLaren Andretti, остановившейся на обочине трассы, трибуны устроили ему настоящую овацию.

«Весь сегодняшний день принёс мне очень интересный опыт, – сказал он. – Гонка была весёлая, и, по-моему, мы показали хорошую скорость, ехали в группе лидеров. Состязаться со звёздами овальных гонок и при этом быть конкурентоспособным – просто здорово!

Жаль, что всё закончилось вот так, ведь, по крайней мере, мы заслуживали того, чтобы финишировать. Кто знает, какое место мы могли занять?

Если я ещё вернусь в Индианаполис, у меня уже будет определённый опыт, и в следующий раз всё будет проще. Спасибо серии IndyCar, Индианаполису и всем болельщикам, это был один из лучших месяцев моей карьеры!»

Выиграл гонку «500 миль Индианаполиса» японец Такума Сато.
По материалам: f1news
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