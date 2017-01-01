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Белоруска Прокопенко – чемпионка Европы по современному пятиборью; Батрак – 29-я
Белоруска Прокопенко – чемпионка Европы по современному пятиборью; Батрак – 29-я. Фото БЕЛТАВ Минске (Беларусь) проходит чемпионат Европы по современному пятиборью.

В личном первенстве у женщин чемпионкой Европы стала белоруска Анастасия Прокопенко (1350 очков), опередив венгерку  Шаролту Ковач (1336) и турчанку Илке Озъюксель (1333).
Единственная представительница Украины Зинаида Батрак с 19-м результатом в квалификации в группе А вышла в финал, где заняла 29-е место (1222) среди 36-ти финалисток.

В командном первенстве победили итальянки (3963), серебряными призерами стали венгерки (3909), бронзовыми – хозяйки соревнований белоруски (3891).

Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Минск (Белоруссия), 22 июля
Женщины. Личное первенство.
1. Анастасия Прокопенко (Беларусь) – 1350
2. Шаролта Ковач (Венгрия) – 1336
3. Илке Озъюксель (Турция) – 1333

29. Зинаида Батрак (Украина) - 1222

Команды
1. Италия – 3963
2. Венгрия – 3909
3. Беларусь – 3891
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