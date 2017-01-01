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Усэйн Болт стал лучшим зарубежным спортсменом по версии американской премии ESPY

Усэйн Болт стал лучшим зарубежным спортсменом по версии американской премии ESPY

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт признан лучшим зарубежным спортсменом по итогам сезона-2016/17 и удостоен американской премии за наивысшие достижения в спорте (ESPY). Церемония награждения прошла в среду в Лос-Анджелесе.
На Олимпийских играх - 2016 Болт выиграл три золотые медали.

Лучшей спортивной командой стал клуб «Голден Стэйт», победивший в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2016/17.

Американская гимнастка Симона Байлз, завоевавшая четыре золота на Играх-2016, стала лучшей спортсменкой.

Баскетболист «Оклахомы» Расселл Уэстбрук, оформивший в прошедшем сезоне НБА 42 трипл-дабла, признан лучшим спортсменом.

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс получил награду в номинации «Самый выдающийся рекорд». Он продлил серию по количеству золотых медалей, в том числе олимпийских. На Играх-2016 он завоевал пять золотых и одну серебряную награду.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби признан лучшим игроком Национальной хоккейной лиги сезона-2016/17.

Премия ESPY вручается с 1993 года. С 1993 по 2014 год награду вручал американский спортивный телеканал ESPN. С 2014 года церемонию проводит телесеть American Broadcasting Company.
По материалам: ТАСС
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