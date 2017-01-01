Усэйн Болт стал лучшим зарубежным спортсменом по версии американской премии ESPY

Ямайский легкоатлетпризнан лучшим зарубежным спортсменом по итогам сезона-2016/17 и удостоен американской премии за наивысшие достижения в спорте (ESPY). Церемония награждения прошла в среду в Лос-Анджелесе.На Олимпийских играх - 2016 Болт выиграл три золотые медали.Лучшей спортивной командой стал, победивший в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2016/17.Американская гимнастка, завоевавшая четыре золота на Играх-2016, стала лучшей спортсменкой.Баскетболист «Оклахомы», оформивший в прошедшем сезоне НБА 42 трипл-дабла, признан лучшим спортсменом.23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американецполучил награду в номинации «Самый выдающийся рекорд». Он продлил серию по количеству золотых медалей, в том числе олимпийских. На Играх-2016 он завоевал пять золотых и одну серебряную награду.Капитан «Питтсбурга»признан лучшим игроком Национальной хоккейной лиги сезона-2016/17.Премия ESPY вручается с 1993 года. С 1993 по 2014 год награду вручал американский спортивный телеканал ESPN. С 2014 года церемонию проводит телесеть American Broadcasting Company.