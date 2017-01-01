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До открытия Юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе осталось 500 дней
До открытия Юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе осталось 500 днейСегодня, 24 мая, остается ровно 500 дней до старта III летних Юношеских Олимпийских игр (ЮОИ), которые с 6 по 18 октября 2018 будет принимать Буэнос-Айрес (Аргентина).

В 2008 году Международный Олимпийский Комитет принял историческое решение - начать проведение летних и зимних Юношеских Олимпийских игр, с целью, что такой форум будет носить не только соревновательный характер среди юных атлетов всего мира, но и включать в себя учебную, познавательную и культурно-образовательную составляющую .

Старты такого рода стали хорошим трамплином во взрослый, олимпийский спорт. На последней Олимпиаде-2016 года 14 спортсменов, которые в свое время участвовали в ЮОИ 2010 и 2014 годов, уже защищали честь сине-желтой дружины (теннисистка Элина Свитолина, плавцы Дарина Зевина, Андрей Говоров, Михаил Романчук, легкоатлеты Юлия Левченко, Екатерина Дерун Елена Колесниченко, фехтовальщица Алина Комащук, гимнаст Владислав Грико, прыгунья в воду Анна Красношлык, пятиборка Анастасия Спас, представители пулевой стрельбы Павел Коростылев, Сергей Кулиш и стрельбы из лукаа Лидия Сиченикова), а двое из них - Алина Комащук и Сергей Кулиш уже сумели завоевать серебряные медали Игр XXXI Олимпиады в Рио в фехтовании и пулевой стрельбе соответственно.

Участие в III летних ЮОИ примут участие около 4 тысяч спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из 206 стран мира. В программу соревнований, помимо традиционных 28 видов спорта, включены и новые олимпийские - спортивные танцы (брейк-данс), каратэ, спортивное скалолазание, а также 3 неолимпийских - акробатическая гимнастика, мини-футбол и баскетбол 3х3.
По материалам: НОК Украины
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