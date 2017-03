WADA запустило мобильное приложение для информаторов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запустило мобильное приложение Speak Up!, через которое можно сообщить о предполагаемых нарушениях, сообщается на сайте организации.«Приложение Speak Up!, по нашему мнению, поспособствует тому, что большее количество информаторов и осведомителей будут сообщать о предполагаемых допинговых нарушениях», — отметил генеральный директор WADA Оливье Ниггли. По его словам, независимые расследования бывшего главы WADA Ричарда Паунда и канадского юриста Ричарда Макларена, инициированные осведомителями, подчеркнули важность этих лиц для агентства и чистоты спорта в целом.Предполагается, что предоставленная информация будет обрабатываться с предельной конфиденциальностью, а обвинения расследоваться в полном объеме. При этом осведомители, с которыми заключены контракты, должны быть защищены в своих правах.Кроме того, WADA объяснило разницу между информатором и осведомителем. «Любой человек, сообщивший о неправомерных действиях, будет считаться информатором. Он может продолжить сотрудничество с агентством, и тогда перейдет в разряд осведомителей. С ним будет заключено специальное соглашение», — отметили в организации.Программа Speak Up! доступна для скачивания пользователями смартфонами на платформах iOS и Android.7 марта WADA сообщила, что потратило на расследование ситуации с допингом в России 3,7 миллиона долларов. В эту сумму входят затраты на расследования, проведенные Ричардом Паундом и Ричардом Маклареном. Годовой бюджет организации составляет 30 миллионов долларов.