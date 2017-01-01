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Алла Черкасова будет бороться за бронзу на ЧЕ по спортивной борьбе

Алла Черкасова будет бороться за бронзу на ЧЕ по спортивной борьбе. Фото wrestlingua.com

Сегодня, 5 мая, в Нови-Саде (Сербия) проходит четвертый день чемпионата Европы по спортивной борьбе.

Будут разыграны последние четыре комплекта медалей у борцов вольного стиля – по два у мужчин (до 70 и 125 кг) и женщин (до 58 и 69 кг). Завершился предварительный раунд соревнований.

Из четырех украинцев только Алла Черкасова (до 69 кг) сумела пробиться в малый финал, где поспорит за бронзу с Бусе Тосун из Турции. Украинка в первой схватке победила на туше чемпионку мира-2014 немку Алине Фокен (2:2), в четвертьфинале одолела австрийку Мартину Кюнц (10:8), а в полуфинале уступила белоруске Марии Мамашук (0:2).
За золото будут бороться Мария Мамашук и россиянка Анастасия Братчикова.

Семен Радулов (до 70 кг) стартовал в 1/8 финала с победы над  Сурхо Рашитхановым из Беларуси (10:3). В четвертьфинале украинец уступил поляку Магомедмураду Гаджиеву (1:7), который позднее вышел в финал, что, в свою очередь, позволило Радулову пройти в утешительный раунд. Своим шансом пробиться в бронзовый финал Семен не сумел воспользоваться, проиграв болгарину Николаю Гошеву (6:7) и выбыл из борьбы за медали.
За золото сразятся  Магомедмурад Гаджиев и итальянец Франц Чамизо Маркес.

Даниил Картавый (125 кг) повторил путь Радулова. Сначала проиграл первую схватку турку Тахе Акгулу (2:9), прошедшему в финал, а в утешительном раунде уступил грузину Гено Петриашвили (2:5) и завершил выступление.
За звание чемпионат Европы поспорят Таха Акгул и азербайджанец Джамаладдин Магомедов.

Ирина Чихрадзе (58 кг) в своем стартовом поединке ¼ финала проиграла немке Лауре Мертенс (4:6) и выбыла из борьбы.
В финале встретятся норвежка Грейс Джейкоб Буллен и Мариана Чердивара из Молдовы.
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