Алла Черкасова будет бороться за бронзу на ЧЕ по спортивной борьбе

Сегодня, 5 мая, в Нови-Саде (Сербия) проходит четвертый день чемпионата Европы по спортивной борьбе.Будут разыграны последние четыре комплекта медалей у борцов вольного стиля – по два у мужчин (до 70 и 125 кг) и женщин (до 58 и 69 кг). Завершился предварительный раунд соревнований.Из четырех украинцев только(до 69 кг) сумела пробиться в малый финал, где поспорит за бронзу с Бусе Тосун из Турции. Украинка в первой схватке победила на туше чемпионку мира-2014 немку Алине Фокен (2:2), в четвертьфинале одолела австрийку Мартину Кюнц (10:8), а в полуфинале уступила белоруске Марии Мамашук (0:2).За золото будут бороться Мария Мамашук и россиянка Анастасия Братчикова.(до 70 кг) стартовал в 1/8 финала с победы над Сурхо Рашитхановым из Беларуси (10:3). В четвертьфинале украинец уступил поляку Магомедмураду Гаджиеву (1:7), который позднее вышел в финал, что, в свою очередь, позволило Радулову пройти в утешительный раунд. Своим шансом пробиться в бронзовый финал Семен не сумел воспользоваться, проиграв болгарину Николаю Гошеву (6:7) и выбыл из борьбы за медали.За золото сразятся Магомедмурад Гаджиев и итальянец Франц Чамизо Маркес.(125 кг) повторил путь Радулова. Сначала проиграл первую схватку турку Тахе Акгулу (2:9), прошедшему в финал, а в утешительном раунде уступил грузину Гено Петриашвили (2:5) и завершил выступление.За звание чемпионат Европы поспорят Таха Акгул и азербайджанец Джамаладдин Магомедов.(58 кг) в своем стартовом поединке ¼ финала проиграла немке Лауре Мертенс (4:6) и выбыла из борьбы.В финале встретятся норвежка Грейс Джейкоб Буллен и Мариана Чердивара из Молдовы.