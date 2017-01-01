Илона Семкив и Юлия Ткач – призеры чемпионата Европы по спортивной борьбе

Борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад (Сербия), 2 мая

Вчера, 2 мая, в Нови-Саде (Сербия) прошел первый день чемпионата Европы по спортивной борьбе. Было разыграно четыре комплекта наград – два у женщин (до 48 и 63 кг) и два у борцов вольного стиля (до 57 и 86 кг). Украинки завоевали серебро и бронзу.(до 48 кг) стала серебряным призером, уступив в финальной схватке Марии Стадник из Азербайджана (0:10).Бронза – у шведки Фредрики Иды Петерссон и румынки Эмилии Вук.Чемпионка мира(до 63 кг) стала обладательницей бронзовой медали, победив в решающей схватке на туше россиянку Инну Тражукову (6:7). Вторая бронза у итальянки Сары Да Кол.В финале полька Моника Ева Михалик вырвала победу у болгарки Таибы Юсейн – 3:2.Вольник(до 57 кг) проиграл в ¼ финала россиянину Завуру Угуеву (0:5) и занял 8-е место.Золото завоевал Георгий Эдишерашвили из Азербайджана, не оставив шансов в решающем поединке румыну АндреюДюкову (9:0). Бронзу разделили россиянин Заур Угуев и Сулейман Атли из турции.(86 кг) выбыл из борьбы в 1/8 финала, проиграв немцу Бенджамину Сезгину (2:5), став в итоге 12-м.Чемпионом Европы стал россиянин Даурен Куруглиев, поборов в финале Александра Гостиева из Азербайджана (6:0). Бронзовые медали завоевали турок Селим Яшар и венгр Иштван Вереб.1. Мария Стадник (Азербайджан)3. Эмилия Алина Вук (Румыния) и Фредрика Ида Петерссон (Швеция)1. Моника Ева Михалик (Польша)2. Таиба Юсейн (Болгария)и Сара Да Кол (Италия)1. Георгий Эдишерашвили (Азербайджан)2. Андрей Дюков (Румыния)3. Заур Угуев (Россия) и Сулейман Атли (Турция)8. Андрей Яценко (Украина)1. Даурен Куруглиев (Россия)2. Александр Гостиев (Азербайджан)3. Селим Яшар (Турция) и Иштван Вереб (Венгрия)12. Любомир Сагалюк (Украина)