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Илона Семкив и Юлия Ткач – призеры чемпионата Европы по спортивной борьбе
Илона Семкив и Юлия Ткач – призеры чемпионата Европы по спортивной борьбеВчера, 2 мая, в Нови-Саде (Сербия) прошел первый день чемпионата Европы по спортивной борьбе. Было разыграно четыре комплекта наград – два у женщин (до 48 и 63 кг) и два у борцов вольного стиля (до 57 и 86 кг). Украинки завоевали серебро и бронзу.

Илона Семкив (до 48 кг) стала серебряным призером, уступив в финальной схватке Марии Стадник из Азербайджана (0:10).
Бронза – у шведки Фредрики Иды Петерссон и румынки Эмилии Вук.

Чемпионка мира Юлия Ткач (до 63 кг) стала обладательницей бронзовой медали, победив в решающей схватке на туше россиянку Инну Тражукову (6:7). Вторая бронза у итальянки Сары Да Кол.
В финале полька Моника Ева Михалик вырвала победу у болгарки Таибы Юсейн – 3:2.

Вольник Андрей Яценко (до 57 кг) проиграл в ¼ финала россиянину Завуру Угуеву (0:5) и занял 8-е место.
Золото завоевал Георгий Эдишерашвили из Азербайджана, не оставив шансов в решающем поединке румыну АндреюДюкову  (9:0). Бронзу разделили россиянин Заур Угуев и Сулейман Атли из турции.

Любомир Сагалюк (86 кг) выбыл из борьбы в 1/8 финала, проиграв немцу Бенджамину Сезгину (2:5), став в итоге 12-м.
Чемпионом Европы стал россиянин Даурен Куруглиев, поборов в финале Александра Гостиева из Азербайджана (6:0). Бронзовые медали завоевали турок Селим Яшар и венгр Иштван Вереб.

Борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад (Сербия), 2 мая
Женская борьба
До 48 кг
1. Мария Стадник (Азербайджан)
2. Илона Семкив (Украина)
3. Эмилия Алина Вук (Румыния) и Фредрика Ида Петерссон (Швеция)

До 63 кг
1. Моника Ева Михалик (Польша)
2. Таиба Юсейн (Болгария)
3. Юлия Ткач (Украина) и Сара Да Кол (Италия)

Вольная борьба.
До 57 кг
1. Георгий Эдишерашвили (Азербайджан)
2. Андрей Дюков (Румыния)
3. Заур Угуев (Россия) и Сулейман Атли (Турция)

8. Андрей Яценко (Украина)

До 86 кг
1. Даурен Куруглиев (Россия)
2. Александр Гостиев (Азербайджан)
3. Селим Яшар (Турция) и Иштван Вереб (Венгрия)

12. Любомир Сагалюк (Украина)
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