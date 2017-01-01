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Василий Михайлов – бронзовый призер молодежного чемпионата Европы по вольной борьбе
Василий Михайлов – бронзовый призер молодежного чемпионата Европы по вольной борьбеВ Сомбатхее (Венгрия) проходит молодежный чемпионат Европы по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет. Во второй день соревнований борцы вольного стиля разыграли четыре комплекта наград в весовых категориях до 61, 70, 86 и 125 кг. В активе украинцев одна бронзовая награда.

Василий Михайлов (до 70 кг) в поединке за бронзу победил Мухаммета Акдениза из Турции (8:6).

Богдан Грицай (до 86 кг) в борьбе за бронзу проиграл россиянину Арсен-Али Мусалалиеву (9:16) и занял 5-е место.

Иван Билейчук (до 61 кг) в бронзовом финале уступил грузину Шоте Фартенадзе (0:8) и стал в итоге пятым.

Даниил Картавый (до 125 кг) в ¼ финала проиграл грузину Гено Петриашвили (0:10), завоевавшему позднее золото. В утешительном раунде Картавый уступил Салиму Эркану из Турции (2:5) и занял 7-е место.

Напомним, в первый день соревнований в Сомбатхее бронзу завоевали Андрей Яценко (до 57 кг) и Мураз Мчедлидзе (до 97 кг).

В командном зачете украинские вольники заняли 5-е место (47 очков). Первые россияне (61), вторые – грузины (60), третьи – турки (58), четвертые – азербайджанцы (47), шестые – беларусы (34).

В соревнованиях принимали участие спортсмены из 29-ти европейских стран.

Борьба спортивная. Первенство Европы среди молодёжи U23. Сомбатхей (Венгрия), 28 марта
Борьба вольная
До 61 кг
1. Гаджимурад Рашидов (Россия)
2. Седат Оздемир (Турция)
3. Шота Фартенадзе (Грузия) и Али Рахимзаде (Азербайджан)

5. Иван Билейчук (Украина)

До 70 кг
1. Гаджимурад Омаров (Азербайджан)
2. Заурбек Сидаков (Россия)
3. Василий Михайлов (Украина) и Мирза СХУЛУХИЯ (Грузия)

До 86 кг
1. Мурат Эртюрк (Турция)
2. Бендегуз Тот (Венгрия)
3. Канан Алиев (Азербайджан) и  Арсен-Али Мусалалиев (Россия)

5. Богдан Грицай (Украина)

До 125 кг
1. Гено Петриашвили (Грузия)
2. Виталий Песняк (Беларусь)
3. Камиль Томаш Косиолек (Польша) и Казбек Хубулов (Россия)

7. Даниил Картавый (Украина)
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