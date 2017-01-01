Василий Михайлов – бронзовый призер молодежного чемпионата Европы по вольной борьбе

В Сомбатхее (Венгрия) проходит молодежный чемпионат Европы по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет. Во второй день соревнований борцы вольного стиля разыграли четыре комплекта наград в весовых категориях до 61, 70, 86 и 125 кг. В активе украинцев одна бронзовая награда.



Василий Михайлов (до 70 кг) в поединке за бронзу победил Мухаммета Акдениза из Турции (8:6).



Богдан Грицай (до 86 кг) в борьбе за бронзу проиграл россиянину Арсен-Али Мусалалиеву (9:16) и занял 5-е место.



Иван Билейчук (до 61 кг) в бронзовом финале уступил грузину Шоте Фартенадзе (0:8) и стал в итоге пятым.



Даниил Картавый (до 125 кг) в ¼ финала проиграл грузину Гено Петриашвили (0:10), завоевавшему позднее золото. В утешительном раунде Картавый уступил Салиму Эркану из Турции (2:5) и занял 7-е место.



Напомним, в первый день соревнований в Сомбатхее



В командном зачете украинские вольники заняли 5-е место (47 очков). Первые россияне (61), вторые – грузины (60), третьи – турки (58), четвертые – азербайджанцы (47), шестые – беларусы (34).



В соревнованиях принимали участие спортсмены из 29-ти европейских стран.



Борьба спортивная. Первенство Европы среди молодёжи U23. Сомбатхей (Венгрия), 28 марта

Борьба вольная

До 61 кг

1. Гаджимурад Рашидов (Россия)

2. Седат Оздемир (Турция)

3. Шота Фартенадзе (Грузия) и Али Рахимзаде (Азербайджан)

…

5. Иван Билейчук (Украина)



До 70 кг

1. Гаджимурад Омаров (Азербайджан)

2. Заурбек Сидаков (Россия)

3. Василий Михайлов (Украина) и Мирза СХУЛУХИЯ (Грузия)



До 86 кг

1. Мурат Эртюрк (Турция)

2. Бендегуз Тот (Венгрия)

3. Канан Алиев (Азербайджан) и Арсен-Али Мусалалиев (Россия)

…

5. Богдан Грицай (Украина)



До 125 кг

1. Гено Петриашвили (Грузия)

2. Виталий Песняк (Беларусь)

3. Камиль Томаш Косиолек (Польша) и Казбек Хубулов (Россия)

…

7. Даниил Картавый (Украина) В Сомбатхее (Венгрия) проходит молодежный чемпионат Европы по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет. Во второй день соревнований борцы вольного стиля разыграли четыре комплекта наград в весовых категориях до 61, 70, 86 и 125 кг. В активе украинцев одна бронзовая награда.Василий Михайлов (до 70 кг) в поединке за бронзу победил Мухаммета Акдениза из Турции (8:6).Богдан Грицай (до 86 кг) в борьбе за бронзу проиграл россиянину Арсен-Али Мусалалиеву (9:16) и занял 5-е место.Иван Билейчук (до 61 кг) в бронзовом финале уступил грузину Шоте Фартенадзе (0:8) и стал в итоге пятым.Даниил Картавый (до 125 кг) в ¼ финала проиграл грузину Гено Петриашвили (0:10), завоевавшему позднее золото. В утешительном раунде Картавый уступил Салиму Эркану из Турции (2:5) и занял 7-е место.Напомним, в первый день соревнований в Сомбатхее бронзу завоевали Андрей Яценко (до 57 кг) и Мураз Мчедлидзе (до 97 кг).В командном зачете украинские вольники заняли 5-е место (47 очков). Первые россияне (61), вторые – грузины (60), третьи – турки (58), четвертые – азербайджанцы (47), шестые – беларусы (34).В соревнованиях принимали участие спортсмены из 29-ти европейских стран.1. Гаджимурад Рашидов (Россия)2. Седат Оздемир (Турция)3. Шота Фартенадзе (Грузия) и Али Рахимзаде (Азербайджан)5. Иван Билейчук (Украина)1. Гаджимурад Омаров (Азербайджан)2. Заурбек Сидаков (Россия)и Мирза СХУЛУХИЯ (Грузия)1. Мурат Эртюрк (Турция)2. Бендегуз Тот (Венгрия)3. Канан Алиев (Азербайджан) и Арсен-Али Мусалалиев (Россия)5. Богдан Грицай (Украина)1. Гено Петриашвили (Грузия)2. Виталий Песняк (Беларусь)3. Камиль Томаш Косиолек (Польша) и Казбек Хубулов (Россия)7. Даниил Картавый (Украина)