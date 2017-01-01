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Французские шпажисты – чемпионы мира в командном турнире; украинцы - шестые
Французские шпажисты – чемпионы мира в командном турнире; украинцы - шестые В Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию.

У мужчин в командном турнире по фехтованию на шпагах золото завоевала сборная Франции, вырвав в финале победу у команды Швейцарии – 45:43.  
В малом финале за бронзу россияне были сильнее венгров - 45:38.

Команда украинских шпажистов в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Максима Хвороста и Владимира Станкевича стартовала в 1/16 финала с победы над сборной Нидерландов – 45:32, в 1/8 финала взяла верх над командой Казахстана – 45:32, а в четвертьфинале проиграла россиянам – 36:45.
В турнире за 5-8 места украинцы разгромили египтян – 45:28 и уступили итальянцам, заняв в итоге 6-е место.

Напомним, украинские саблистки в командном турнире также стали шестыми.

На сегодняшний день в актвие сборной Украины по фехтованию по-прежнему две медали – золото саблистки Ольги Харлан и бронза шпажистки Елены Елены Кривицкой.

Фехтование. Чемпионат мира. Лейпциг (Германия), 25 июля
Мужчины. Шпага. Команды.
1. Франция
2. Швейцария
3. Россия
4. Венгрия
5. Италия
6. УКРАИНА


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