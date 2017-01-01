Французские шпажисты – чемпионы мира в командном турнире; украинцы - шестые

Фехтование. Чемпионат мира. Лейпциг (Германия), 25 июля

В Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию.У мужчин в командном турнире по фехтованию на шпагах золото завоевала сборная Франции, вырвав в финале победу у команды Швейцарии – 45:43.В малом финале за бронзу россияне были сильнее венгров - 45:38.Команда украинских шпажистов в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Максима Хвороста и Владимира Станкевича стартовала в 1/16 финала с победы над сборной Нидерландов – 45:32, в 1/8 финала взяла верх над командой Казахстана – 45:32, а в четвертьфинале проиграла россиянам – 36:45.В турнире за 5-8 места украинцы разгромили египтян – 45:28 и уступили итальянцам, заняв в итоге 6-е место.Напомним, украинские саблистки в командном турнире также стали шестыми.На сегодняшний день в актвие сборной Украины по фехтованию по-прежнему две медали – золото саблистки Ольги Харлан и бронза шпажистки Елены Елены Кривицкой.1. Франция2. Швейцария3. Россия4. Венгрия5. Италия