Украинские саблисты – десятые в командном турнире на ЧМ в Германии

Фехтование. Чемпионат мира. Лейпциг (Германия), 24 июля

В Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию. Разыграны комплекты наград в командных турнирах по мужской сабле и женской рапире.Чемпионами мира стали саблисты Южной Кореи, разгромив в финале венгров – 45:22. В малом финале за бронзу итальянцы одолели американцев – 45:40.Украинские саблисты Дмитрий Пундик, Андрей Ягодка, Алексей Стаценко в 1/16 финала уверенно победили команду Польши – 45:27, но в 1/8 финала проиграли россиянам – 27:45. В турнире за 9-16 места одержали победы над командами Грузии (45:38) и Китая (45:38) и проиграли немцам (28:45), заняв в итоге 10-е место.В финале женского командного турнира итальянские рапиристки разгромили американок – 45:25. В поединке за бронзу россиянки победили немок – 45:29.Напомним, сборная Украины в женской рапире на чемпионате мира не представлена.Таким образом, в активе сборной Украины по фехтованию по прежнему две медали – золото саблистки Ольги Харлан и бронза шпажистки Елены Кривицкой.1. Южная Корея2. Венгрия3. Италия10. УКРАИНА1. Италия2. США3. Россия