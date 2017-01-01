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Украинские саблисты – десятые в командном турнире на ЧМ в Германии

Украинские саблисты – десятые в командном турнире на ЧМ в Германии

В Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию. Разыграны комплекты наград в командных турнирах по мужской сабле и женской рапире.

Чемпионами мира стали саблисты Южной Кореи, разгромив в финале венгров – 45:22. В малом финале за бронзу итальянцы одолели американцев – 45:40.

Украинские саблисты Дмитрий Пундик, Андрей Ягодка, Алексей Стаценко в 1/16 финала уверенно победили команду Польши – 45:27, но в 1/8 финала проиграли россиянам – 27:45. В турнире за 9-16 места одержали победы над командами Грузии (45:38) и Китая (45:38) и проиграли немцам (28:45), заняв в итоге 10-е место.   

В финале женского командного турнира итальянские рапиристки разгромили американок – 45:25. В поединке за бронзу россиянки победили немок – 45:29.

Напомним, сборная Украины в женской рапире на чемпионате мира не представлена.

Таким образом, в активе сборной Украины по фехтованию по прежнему две медали – золото саблистки Ольги Харлан и бронза шпажистки Елены Кривицкой.

Фехтование. Чемпионат мира. Лейпциг (Германия), 24 июля
Мужчины. Сабля. Команды.
1. Южная Корея
2. Венгрия
3. Италия

10. УКРАИНА

Женщины. Рапира. Команды.
1. Италия
2. США
3. Россия
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