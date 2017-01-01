Украинские шпажисты – четвертые в командном турнире на этапе КМ в Париже

Фехтование. Кубок мира. Париж (Франция). 12-14 мая

В Париже (Франция) состоялся этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин.Сборная Украины в составе Анатолия Герея, Максима Хвороста, Владимира Станкевича и Романа Свичкаря стартовала в 1/16 финала с победы над командой Турции (45:31), в 1/8 финала украинцы обыграли американцев (43:36), в четвертьфинале взяли верх над россиянами (28:23), а в полуфинале проиграли итальянцам (29:40). В поединке за бронзу наши шпажисты уступили японцам (22:26) и заняли четвертое место.Отметим, что сборная Украины выступала без своего лидера Богдана Никишина.Победила сборная Южной Кореи, взяв верх в финале над командой Италии (38:29).В личном первенстве лучшие среди украинских шпажистов Игорь Рейзлин, Евгений Миргородский и Анатолий Герей выбыли из борьбы в 1/16 финала, заняв соответственно 25-е, 31-е и 32-е места.Победителем турнира стал итальянец Марко Фишера, победив в финале француза Янника Бореля (15:12). Бронзу разделили японец Коки Кано и поляк Карол Коштка.1. Юж.Корея2. Италия3. Япония4. Украина1. Марко Фишера (Италия)2. Янник Борель (Франция)3. Коки Кано (Япония) и Карол Коштка (Польша)25. Игорь Рейзлин (Украина)31. Евгений Миргородский (Украина)32. Анатолий Герей (Украина)35. Богдан Никишин (Украина)69. Максим Хворост (Украина)73. Евгений Макиенко (Украина)73. Роман Свичкарь (Украина)108. Юрий Тараненко (Украина)119. Ян Сыч (Украина)121. Владимир Станкевич (Украина)