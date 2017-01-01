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Саблист Иван Писаренко – серебряный призер чемпионата Европы в Болгарии

Саблист Иван Писаренко – серебряный призер чемпионата Европы в Болгарии

В Пловдиве (Болгария) проходит чемпионат Европы по фехтованию среди юниоров и юношей.

В турнире саблистов среди юношей украинец Иван Писаренко стал серебряным призером, уступив в финале  Ибрагиму Акару из Турции  - 11:15. Бронзу разделили россиянин Прохор Свитич и венгр Мор Милассин.

Украинец Богдан Боговин завершил борьбу в ¼ финала, уступив будущему чемпиону Акару  - 12:15. Даниель Еременко выбыл в 1/16 финала, а Евгений Довгаль, не сумел преодолеть групповой раунд соревнований.

Для кадетской сборной Украины серебро Ивана Писаренко стало первой медалью, завоеванной на чемпионате Европы в Пловдиве.

Фехтование. Первенство Европы среди юниоров и юношей. Пловдив (Болгария), 2 марта
Юноши. Сабля. Индивидуальное первенство.
1. Ибрагим Акар (Турция)
2. Иван Писаренко (Украина)
3. Прохор Свитич (Россия) и Мор Милассин (Венгрия)

7. Богдан Боговин (Украина)
25. Даниель Еременко (Украина)
66. Евгений Довгаль (Украина)
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