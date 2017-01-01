Украинские шпажисты – серебряные призеры этапа КМ в Ванкувере

Фехтование. Этап Кубка мира. Ванкувер (Канада). 17-19 февраля

19 февраля в Ванкувер (Канада) завершился этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин.Украинская сборная в составе Анатолия Герея, Богдана Никишина, Максима Хвороста и Владимира Станкевича на пути к пьедесталу стартовала в 1/8 финала с победы над командой Эстонии – 45:26, в четвертьфинале победила сборную Израиля – 45:40, а в полуфинале вырвала победу одним уколом у итальянцев - 40:39.В финальном поединке украинцы уступили соперникам из Чехии – 35:40 и стали обладателями серебряных наград.В малом финале за бронзу итальянцы победили французов – 45:38.В индивидуальном первенстве выше всех среди украинцев сумел подняться Анатолий Герей, который дошел до ¼ финала, где уступил французу Яннику Борелю – 12:15 и в итоге занял 8-е место.Победителем стал швейцарец Макс Хайнцер, победив в финале кубинца Джуниора Рейтора Венета – 14:13. Бронзу разделили француз Янник Борель и финн Нико Вуоринен.1. Чехия3. Италия1. Макс Хайнцер (Швейцария)2. Юниор Рейтор (Куба)3. Нико Вуоринен (Финляндия) и Янник Борель (Франция)8. Анатолий Герей (Украина)18. Богдан Никишин (Украина)27. Дмитрий Карюченко (Украина)86. Владимир Станкевич (Украина)96. Сергей Руденко (Украина)141. Максим Хворост (Украина)145. Ян Сыч (Украина)146. Юрий Тараненко (Украина)162. Андрей Олейник (Украина)