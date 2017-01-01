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Украинские шпажисты – серебряные призеры этапа КМ в Ванкувере

Украинские шпажисты – серебряные призеры этапа КМ в Ванкувере

19 февраля в Ванкувер (Канада) завершился этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин. 

Украинская сборная в составе Анатолия Герея, Богдана Никишина, Максима Хвороста и Владимира Станкевича на пути к пьедесталу стартовала в 1/8 финала с победы над командой Эстонии – 45:26, в четвертьфинале победила сборную Израиля – 45:40, а в полуфинале вырвала победу одним уколом у итальянцев - 40:39.
В финальном поединке украинцы уступили соперникам из Чехии – 35:40 и стали обладателями серебряных наград.
В малом финале за бронзу итальянцы победили французов – 45:38.

В индивидуальном первенстве выше всех среди украинцев сумел подняться Анатолий Герей, который дошел до ¼ финала, где уступил французу Яннику Борелю – 12:15 и в итоге занял 8-е место.
Победителем стал швейцарец Макс Хайнцер, победив в финале кубинца Джуниора Рейтора Венета – 14:13. Бронзу разделили француз Янник Борель и финн Нико Вуоринен.

Фехтование. Этап Кубка мира. Ванкувер (Канада). 17-19 февраля
Мужчины. Шпага. Команды.
1. Чехия
2. УКРАИНА (Анатолий Герей, Богдан Никишин, Максим Хворост, Владимир Станкевич)
3. Италия

Мужчины. Шпага. Индивидуальное первенство.
1. Макс Хайнцер (Швейцария)
2. Юниор Рейтор (Куба)
3. Нико Вуоринен (Финляндия) и  Янник Борель (Франция)

8. Анатолий Герей (Украина)
18. Богдан Никишин (Украина)
27. Дмитрий Карюченко (Украина)
86. Владимир Станкевич (Украина)
96. Сергей Руденко (Украина)
141. Максим Хворост (Украина)
145. Ян Сыч (Украина)
146. Юрий Тараненко (Украина)
162. Андрей Олейник (Украина)
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