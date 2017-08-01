Последние новости спорта

22:10 Василий Ломаченко – Гильермо Ригондо: Результаты взвешивания 97 | Бокс

21:49 Пять украинок побегут в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене 83 | Биатлон

21:09 Четыре украинца выступят в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене 103 | Биатлон

20:55 Салидо: Я для Ломаченко стою больше, чем он для меня 166 | Бокс

18:27 Ломаченко и Ригондо передадут свои перчатки в Зал славы 147 | Бокс

18:14 Йоханнес Бё: Фуркад завтра может меня достать, но я так просто не сдамся 149 | Биатлон

18:03 Мартен Фуркад: Йоханнес отстрелял чисто, поэтому шансов выиграть у меня не было 127 | Биатлон

17:33 Юлия Джима опустилась на 7-е место в общем зачете Кубка мира; сборная сохранила 4-е место в Кубке наций 189 | Биатлон

16:53 Дарья Домрачева – выиграл спринт на этапе КМ в Хохфильцене; Вита Семеренко - четвертая 203 | Биатлон / Главные новости спорта