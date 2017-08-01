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Василий Ломаченко – Гильермо Ригондо: Результаты взвешивания
9 декабря на малой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) состоится вечер бокса главным событием которого станет поединок двукратных олимпийских чемпионов - 29-летнего украинца Василия Ломаченко (9-1, 7 КО), владеющего титулом чемпионат мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) с 37-летним кубинцем Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО).

Бойцы прошли официальную процедуру предматчевого взвешивания.

Результаты взвешивания:

Василий Ломаченко— 58,5 кг
Гильермо Ригондо — 58,2 кг
Василий Ломаченко – Гильермо Ригондо: Результаты взвешивания
Василий Ломаченко – Гильермо Ригондо: Результаты взвешивания
Василий Ломаченко – Гильермо Ригондо: Результаты взвешивания
Василий Ломаченко – Гильермо Ригондо: Результаты взвешиванияФото: BoxingScene



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