Фьюри: Уайлдер нокаутирует Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) считает, что в потенциальном поединке двух действующих чемпионов мира в этой же весовой категории - американца Деонтея Уайлдера (39-0, 38 КО) и британца Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) - победу одержит Деонтей.



«Уайлдер очень прибавил. Он нереальный панчер и хороший боксер, неудобный. Уайлдер нокаутирует Джошуа просто потому, что он двигается и бьет во время движения, а Джошуа принимает все удары на перчатки», - сказал Тайсон Фьюри.





