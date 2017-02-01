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Фьюри: Уайлдер нокаутирует Джошуа

Фьюри: Уайлдер нокаутирует ДжошуаБывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) считает, что в потенциальном поединке двух действующих чемпионов мира в этой же весовой категории - американца Деонтея Уайлдера (39-0, 38 КО) и британца Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) - победу одержит Деонтей.

«Уайлдер очень прибавил. Он нереальный панчер и хороший боксер, неудобный. Уайлдер нокаутирует Джошуа просто потому, что он двигается и бьет во время движения, а Джошуа принимает все удары на перчатки», - сказал Тайсон Фьюри.


По материалам: Boxingnews
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