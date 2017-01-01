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Уайлдер: Победа Фьюри над Кличко была более впечатляющей, чем победа Джошуа

Уайлдер: Победа Фьюри над Кличко была более впечатляющей, чем победа ДжошуаЧемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (39-0, 38 КО) оценивает победу Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО) над Владимиром Кличко более высоко, чем победу Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) над украинцем.

«Это было впечатляюще для многих людей, — цитирует Уайлдера BoxingScene. - Тайсон Фьюри побил его, когда тот был чемпионом, и он дрался с ним на его территории. Это меня больше впечатлило. Для меня это было более впечатляюще, чем возвращение битого Кличко после 17-месячного простоя, чтобы его нокаутировали. Насколько это впечатляет?
Кличко мог побить Джошуа, но он принял неправильные решения на ринге, и это факт».


По материалам: Чемпионат.com
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