Уайлдер: Я уничтожу Джошуа, как уничтожил Стиверна

Чемпион мира в супертяжелом вес по версии WBC Деонтей Уайлдер (39-0, 38 КО) считает, что может победить чемпиона WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа (20-0, 0 20 КО) нокаутом в первом раунде, как это сделал в прошлый уик-энд в бою с Бермейном Стиверном (25-2-1, 21 КО).



«Стили делают бои», — цитирует Уайлдера BoxingScene. - Я знал, что бой Владимира Кличко с Джошуа будет отличным. Мой стиль и стиль Джошуа не смешиваются. Мой стиль идеально подходит под стиль Джошуа. Я — бумага, накрывающая его камень, я — ножницы, разрезающие его бумагу. Не удивляйтесь, если в поединке с Джошуа повторится то, что вы видели в реванше с Бермейном Стиверном, когда я уничтожил его в первом раунде.



Я создал свой стиль. Люди не представляют, насколько остро мой ум работает в ринге. То, что я покажу в бою против Джошуа, никто еще никогда не видел раньше. Это будет большой бой, но не долгий».