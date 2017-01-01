Чемпион мира в супертяжелом вес по версии WBC Деонтей Уайлдер (39-0, 38 КО) считает, что может победить чемпиона WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа (20-0, 0 20 КО) нокаутом в первом раунде, как это сделал в прошлый уик-энд в бою с Бермейном Стиверном (25-2-1, 21 КО).
«Стили делают бои», — цитирует Уайлдера BoxingScene. - Я знал, что бой Владимира Кличко с Джошуа будет отличным. Мой стиль и стиль Джошуа не смешиваются. Мой стиль идеально подходит под стиль Джошуа. Я — бумага, накрывающая его камень, я — ножницы, разрезающие его бумагу. Не удивляйтесь, если в поединке с Джошуа повторится то, что вы видели в реванше с Бермейном Стиверном, когда я уничтожил его в первом раунде.
Я создал свой стиль. Люди не представляют, насколько остро мой ум работает в ринге. То, что я покажу в бою против Джошуа, никто еще никогда не видел раньше. Это будет большой бой, но не долгий».
12:33 Уайлдер: Я уничтожу Джошуа, как уничтожил Стиверна 80 | Бокс
12:05 WBC оштрафовал Поветкина на $250 тысяч и назначил испытательный срок на один год 108 | Бокс
11:44 НХЛ. Наместников, Веси и Андерсен - звезды игрового дня 94 | Хоккей
09:11 НБА. «Голден Стэйи» разгромил «Миннесоту», «Финикс» проиграл «Майами» и другие результаты 142 | Баскетбол
08:27 НХЛ. «Тампа» разгромила «Сан-Хосе», «Торонто» обыграл «Миннесоту», «Бостон» проиграл «Рейнджерс» 129 | Хоккей
19:33 Тренер Паркера: Хотим заполучить Джошуа до того, как его побьет кто-то другой 238 | Бокс
19:14 Молчанов и Стаховский в паре выбыли в первом круге на турнире в Братиславе 233 | Теннис
18:36 У Ferrari нет альтернативы Формуле 1 - мнение 179 | Формула-1
18:25 Члена МОК обвинили в домогательствах 215 | Новости спорта
18:10 Марк Пристли: Формула 1 выживет и без Ferrari 243 | Формула-1
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Ноябрь 2017 (126)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.