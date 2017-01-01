Всемирный боксерский совет (WBC) подтвердил информацию о том, что российский боксер Александр Поветкин сможет проводить бои под эгидой их организации начиная с 7 декабря 2017 года, а в январе 2018 года вернется в рейтинг, сообщается на официальной сайте WBC.
При этом WBC уточнил, что боксер будет оштрафован на 250 000 долларов, а также ему назначен испытательный срок на 1 год – до 6 декабря 2018 года.
Если допинг-тесты Поветкина в течение этого срока будут отрицательными, с него будут сняты все санкции.
Напомним, WBC бессрочно дисквалифицировал Поветкина за употребление допинга в начале этого года.
12:33 Уайлдер: Я уничтожу Джошуа, как уничтожил Стиверна 79 | Бокс
12:05 WBC оштрафовал Поветкина на $250 тысяч и назначил испытательный срок на один год 108 | Бокс
11:44 НХЛ. Наместников, Веси и Андерсен - звезды игрового дня 94 | Хоккей
09:11 НБА. «Голден Стэйи» разгромил «Миннесоту», «Финикс» проиграл «Майами» и другие результаты 142 | Баскетбол
08:27 НХЛ. «Тампа» разгромила «Сан-Хосе», «Торонто» обыграл «Миннесоту», «Бостон» проиграл «Рейнджерс» 129 | Хоккей
19:33 Тренер Паркера: Хотим заполучить Джошуа до того, как его побьет кто-то другой 238 | Бокс
19:14 Молчанов и Стаховский в паре выбыли в первом круге на турнире в Братиславе 233 | Теннис
18:36 У Ferrari нет альтернативы Формуле 1 - мнение 179 | Формула-1
18:25 Члена МОК обвинили в домогательствах 215 | Новости спорта
18:10 Марк Пристли: Формула 1 выживет и без Ferrari 243 | Формула-1
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Ноябрь 2017 (126)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.