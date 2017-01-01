WBC оштрафовал Поветкина на $250 тысяч и назначил испытательный срок на один год

Всемирный боксерский совет (WBC) подтвердил информацию о том, что российский боксер Александр Поветкин сможет проводить бои под эгидой их организации начиная с 7 декабря 2017 года, а в январе 2018 года вернется в рейтинг, сообщается на официальной сайте WBC.



При этом WBC уточнил, что боксер будет оштрафован на 250 000 долларов, а также ему назначен испытательный срок на 1 год – до 6 декабря 2018 года.



Если допинг-тесты Поветкина в течение этого срока будут отрицательными, с него будут сняты все санкции.



Напомним, WBC бессрочно дисквалифицировал Поветкина за употребление допинга в начале этого года.







