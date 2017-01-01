Уайлдер: Если проиграю Стиверну в реванше, уйду из бокса

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) обещает уйти из бокса в том случае, если проиграет в матче-реванше канадцу Бермейну Стиверну (25-2-1, 21 КО).



Стиверн: Уайлдер боится меня и не хочет реванша



«Все, что я хочу, — это доказывать, что я — лучший…, — цитирует Уайлдера BoxingScene. - Если Бермейн побьет меня, то вам обо мне больше не нужно будет слышать. Со мной будет покончено. Вот насколько все это серьезно… Если он меня побьет, меня здесь не будет, я уйду… Может, я займусь ММА или каким-то еще дерьмом. Но я уйду отсюда. Это факт».



Поединок Уайлдер – Стиверн пройдет 4 ноября в Бруклине.