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Ортис: Уайлдер меня боится

Ортис: Уайлдер меня боитсяКубинский супертяжеловес Луис Ортис (27-0, 23 КО) считает, что его отстранение от соревнований из-за проваленного допинг-теста было поводом для Деонтея Уайлдера 38-0, 37 КО) избежать поединка с ним. Допинг-проба кубинца указала на содержание в его организме запрещённых веществ гидрохлоротиазид и хлоротиазид, которые обозначены ВАДА как «маскирующие вещества».

«Я принимал лекарство, выписанное моим доктором , — цитирует Ортиса BoxingScene.  Наша ошибка, что мы не спросили совета у ВАДА об этом лекарстве. Уайлдер меня боится, он не хотел боя со мной. Я был готов на сто процентов и собирался разбить его лицо. Я до сих пор не потерял веру в титульный бой, я не износился, как некоторые считают».

Напомним, 4 ноября в Бруклине (США) в бою с Уайлдером Ортиса заменит канадец Бермейн Стиверн (25-2-1, 21 КО).  


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