Бой Ломаченко−Ригондо запланирован на начало зимы — СМИ

Ссылаясь на неназванный источник, достаточно авторитетное издание BoxingTalk информирует, что украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) Василий Ломаченко (9-1, 7 КО) следующий поединок проведет против кубинского «Шакала» Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО).
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