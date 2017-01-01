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Менеджер Уайлдера: Деонтей и Ортис — самые избегаемые боксеры в нашем весе

Менеджер Уайлдера: Деонтей и Ортис — самые избегаемые боксеры в нашем весе

Джей Диас, менеджер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера (38-0, 37 КО), заявил, что бой между его клиентом и Луисом Ортисом (27-0-0-2, 23 КО) один из приоритетов команды американца, а также отметил, что оба эти боксера являются наиболее избегаемыми.

«Для нас не составит проблемы сразиться в следующем бою с Ортисом, — приводит слова Диаса BoxingScene. - Мы в этом бизнесе, чтобы быть лучшими, а для этого нам надо сражаться с лучшими. Это то, что мы и пытаемся делать. Много людей ищут оправданий, чтобы не биться с Деонтеем или Луисом. На сегодняшний день они самые избегаемые боксёры в нашем весе. Так что есть смысл организовать их очную дуэль. Это был бы большой бой для мира бокса».
По материалам: Чемпионат.com
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