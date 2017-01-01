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Ломаченко предложил Ригондо: Ставим на кон все — достанется победителю

Ломаченко предложил Ригондо: Ставим на кон все — достанется победителю

Победитель забирает все — свой гонорар и гонорар соперника. Таково предложение чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) Василия Ломаченко (8-1, 6 КО) кубинцу Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО), которое украинец озвучил в ответ на вопрос своего менеджера Эгиса Климаса.

Напомним, переругивание Ломаченко и Ригондо в СМИ за последние пару лет уже порядком утомило поклонников бокса, поскольку дальше слов боксеров и их представителей дело не идет.

«Ты мог просто собрать всю свою волю мужскую в кулак, взять своего промоутера и менеджера за руку, прийти е компанию Top Rank к моему промоутеру, заключить договор и подписать контракт. А давай знаешь, как сделаем, - обратился Василий к Гильермо - Давай сделаем так: соберем бабки, которые получаю я, и которые получаешь ты, ставим на кон. Кто выигрывает — забирает все. Вот мое предложение», - сказал.

При этом украинец попросил команду кубинца адекватнее относиться к онлайн-нападкам. Страницы Ригондо в соцсетях в последние месяцы буквально завалены часто откровенно глупыми графическими шпильками в адрес «труса Ломаченко». Пример можно посмотреть здесь.

«Ты меня услышал. И, слушай, перестань детские эти картинки выкладывать... Честно, оно уже вот здесь уже, — показал Ломаченко у горла. — Наверное, это делаешь не ты, а кто-то там за тебя, но, слушай, он сильно тебя этим подставляет. Я буду в ринге спрашивать с тебя за каждую картинку. Честно».

По материалам: vringe.com
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