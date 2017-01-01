Пакьяо ответил Роучу на заявление о невыплаченном гонораре

Сегодня, 09:37 0 | Единоборства / Бокс

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) выступил с заявлением, давая всем понять, что его тренер Джеффом Хорном (17-0-1, 11 КО) не по его вине.



По словам филиппинца такая задержка связана с тем, что он и сам также не получил гонорар, от которого отчисляется тренерское вознаграждение.



Напомним, 2 июля Пакьяо утратил титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе



«Арум еще не перечислил мой гонорар, — приводит слова Пакьяо Boxing Scene. - У меня нет проблем с тренером Фредди Роучем. И это не я ему плачу. Платит Боб Арум. Так что если Роуч еще не получил свой гонорар, то мы в одной лодке».

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец(59-7-2, 38 КО) выступил с заявлением, давая всем понять, что его тренер Фредди Роуч не получил гонорар за бой с(17-0-1, 11 КО) не по его вине.По словам филиппинца такая задержка связана с тем, что он и сам также не получил гонорар, от которого отчисляется тренерское вознаграждение.Напомним, 2 июля Пакьяо утратил титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе проиграв австралийцу Джеффу Хорну единогласным решением судей.«Арум еще не перечислил мой гонорар, — приводит слова Пакьяо Boxing Scene. - У меня нет проблем с тренером Фредди Роучем. И это не я ему плачу. Платит Боб Арум. Так что если Роуч еще не получил свой гонорар, то мы в одной лодке».