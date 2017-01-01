Пакьяо не выплатил гонорар тренеру после поражения от Хорна

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях 38-летний филиппинец(59-7-2, 38 КО) не выплатил гонорар тренеру Фредди Роучу после поражения от австралийца(17-0-1, 11 КО).«В бою он не выглядел самим собой. Это был не тот боксер, которого мы все знаем. Я пытался увидеть его, но он даже не сказал мне обычного «привет». Я не знаю, может он злится на меня. Он явно меня избегает, во всяком случае, он по-прежнему не выплатил мне гонорар», — приводит слова Роуча Fightnews.2 июля Пакьяо утратил титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе проиграв австралийцу Джеффу Хорну единогласным решением судей.После боя Роуч посоветовал подопечному завершить карьеру.