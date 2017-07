Итоги жеребьевки WBSS: названы соперники Усика, Гассиева, Бриедиса и Кудряшова

В Монте-Карло (Монако) состоялась официальная процедура жеребьёвки первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в тяжёлом весе (до 90,7 кг). По итогам процедуры образовались следующие четвертьфинальные пары: Александр Усик (12-0, 10 КО) vs Марко Хук (40-4-1, 27 КО)— Мурат Гассиев (24-0, 17 КО) vs Кшиштоф Влодарчик (53-3-1, 37 КО)— Майрис Бриедис (22-0, 18 КО) vs Майк Перес (22-2-1, 14 KO)— Юниэр Дортикос (21-0, 20 КО) vs Дмитрий Кудряшов (21-1, 21 КО)Состязания дебютного сезона WBSS пройдут в суперсреднем (до 76,2 кг) и тяжёлом (до 90,7 кг) дивизионах.Первый сезон с призовым фондом $50 млн стартует в сентябре. Шоу предполагает участие 16 боксёров, разбитых на две весовые категории — по восемь в каждом дивизионе, которые проведут в сумме 14 боёв — по семь в каждой весовой категории.Система розыгрыша — плей-офф: четыре четвертьфинала, два полуфинала и финальный бой.Бои 1/4 финала состоятся в сентябре и октябре, полуфиналы — январе и феврале 2018 года, а два кульминационных поединка пройдут в мае. Победители получат приз — кубок Muhammad Ali Trophy.