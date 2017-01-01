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Итоги жеребьевки WBSS: названы соперники Усика, Гассиева, Бриедиса и Кудряшова
В Монте-Карло (Монако) состоялась официальная процедура жеребьёвки первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в тяжёлом весе (до 90,7 кг). По итогам процедуры образовались следующие четвертьфинальные пары:

Александр Усик (12-0, 10 КО) vs Марко Хук (40-4-1, 27 КО)
— Мурат Гассиев (24-0, 17 КО) vs Кшиштоф Влодарчик (53-3-1, 37 КО)
— Майрис Бриедис (22-0, 18 КО) vs Майк Перес (22-2-1, 14 KO)
— Юниэр Дортикос (21-0, 20 КО) vs Дмитрий Кудряшов (21-1, 21 КО)

Состязания дебютного сезона WBSS пройдут в суперсреднем (до 76,2 кг) и тяжёлом (до 90,7 кг) дивизионах.

Первый сезон с призовым фондом $50 млн стартует в сентябре. Шоу предполагает участие 16 боксёров, разбитых на две весовые категории — по восемь в каждом дивизионе, которые проведут в сумме 14 боёв — по семь в каждой весовой категории.

Система розыгрыша — плей-офф: четыре четвертьфинала, два полуфинала и финальный бой.
Бои 1/4 финала состоятся в сентябре и октябре, полуфиналы — январе и феврале 2018 года, а два кульминационных поединка пройдут в мае. Победители получат приз — кубок Muhammad Ali Trophy.

Итоги жеребьевки WBSS: названы соперники Усика, Гассиева, Бриедиса и Кудряшова


По материалам: vringe.com
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