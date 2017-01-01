Иван Голуб потерпел первое поражение в карьере (+Видео)

Сегодня, 11:06 129 | Бокс / Видео

Украинский полусредневес Иван Голуб (13-1, 11 КО) потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив спорным единогласным решением судей американцу Джемонтею Кларку (12-0, 7 КО). Бой проходил в Толедо (Огайо, США).



Голуб был активнее, практически, на протяжении всего боя, работая первым номером. Кларк за счет преимущества в длине рук старался держать украинца на дистанции и контратаковать.

В четвертом раунде украинец сумел потрясти соперника. после чего тот вынужден был спасаться в клинче. Весь пятый раунд Кларк пробегал по рингу. Добиться досрочной победы украинцу не удалось, а в шестом и седьмом раундах предпочтительнее выглядел уже американец, но заключительный, восьмой, раунд остался за украинцем.



По итогам боя, по непонятным причинам, счет на картах судей оказался в пользу Кларка - 77:75, 77:75 и 79:73.



