Флойд Мейвезер: Я уже не тот, каким был пять лет назад

Вчера, 11:17 258 | Единоборства / Бокс

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях 40-летний американец Флойд Мейвезер (49-0, 26 КО) оценил свои нынешние кондиции, признав, что уже не чувствует себя тем же бойцом, что раньше.



«Я знаю, что я уже не тот боец, каким был 20 лет назад. И не тот, каким был 10 лет назад. На самом деле, я даже не тот, что и пять лет назад. Я просто старая легенда, работающая 16-унцовых перчатках», - написал Мейвезер в



26 августа на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе Мейвезер проведет поединок с чемпионом UFC в легком весе28-летним ирландцем Конором Макгрегором. Бой пройдет по правилам бокса в весовой категории до 70 кг.



Последний раз Флойд выходил на ринг в сентябре 2015 года, когда побил Андре Берто.



Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях 40-летний американец Флойд Мейвезер (49-0, 26 КО) оценил свои нынешние кондиции, признав, что уже не чувствует себя тем же бойцом, что раньше.«Я знаю, что я уже не тот боец, каким был 20 лет назад. И не тот, каким был 10 лет назад. На самом деле, я даже не тот, что и пять лет назад. Я просто старая легенда, работающая 16-унцовых перчатках», - написал Мейвезер в Instagram , приложив видео-фрагмент своей тренировки.26 августа на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе Мейвезер проведет поединок с чемпионом UFC в легком весе28-летним ирландцем Конором Макгрегором. Бой пройдет по правилам бокса в весовой категории до 70 кг.Последний раз Флойд выходил на ринг в сентябре 2015 года, когда побил Андре Берто.