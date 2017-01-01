В команде Ригондо считают блефом предложение менеджера Ломаченко

Алекс Борноте, один из менеджеров чемпиона мира в полулёгком весе по версии WBA Гильермо Ригондо (18-0, 12 KO), назвал блефом заявление Эгиса Климаса, менеджера чемпиона WBO во втором полулегком лёгком весе Василия Ломаченко (8-1, 6 КО), предложившего кубинцу сразиться с украинским боксёром в весе 130 фунтов (до 59 кг). Это заявление Климас сделал в ответ на высказывание Ригондо, предложившего Ломаченко опуститься в 122 фунта (до 55,2 кг) ради боя с ним.«Мы принимаем ваше предложение о проведении боя в 130 фунтах, — цитирует Борноте BoxingScene. - Лучший боец является лучшим в любой категории, а Ригондо является лучшим бойцом P4P. Итак, мы ответили на ваш блеф. Теперь ход за вами».