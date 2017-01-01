Буценко, Хижняк, Муслимов и Шестак вышли в четвертьфинал ЧЕ по боксу (+Видео)

Сегодня, 22:02 23 | Бокс / Видео

Сегодня, 20 июня, в Харькове на 42-м чемпионате Европы по боксу-2017 среди мужчин проходили поединки 1/8 финала.



Из пяти украинских боксеров четверо успешно прошли в четвертьфинал и стали обладателями лицензий на чемпионат мира-2017, который состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.



Николай Буценко (до 56 кг) победил единогласным решением судей Вячеслава Гожана из Молдовы (5:0). За выход в полуфинал турнира украинец сразится с шотландцем Ли Макгрегором.



Александр Хижняк (до 75 кг) уверенно победил англичанина Бенджамина Уиттакера (5:0). Следующим соперником Хижняка станет россиянин Пётр Хамуков.



Рамазан Муслимов (до 91 кг) одолел раздельным решением судей ирландца Даррена О’Нейла (4:1). Следующим соперником украинца станет фффранцуз Поль Омба Бионголо.



Юрий Шестак (до 60 кг) в непростом поединке победил неудобного хорвата Стипан Пртенжака (5:0). В четвертьфинале Шестак выйдет в ринг против француза Софиана Омиха.



Владимир Скрипка (до 81 кг) не смог пробиться в четвертьфинал проиграв грузину Лаго Кизирия нокаутом во втором раунде.

Для сборной Украины это вторая потеря на нынешнем чемпионате Европы. Ранее из борьбы выбыл в 1/16 финала Мгер Оганисян (до 64 кг).



Напомним, днем



До 56 кг. Николай Буценко - Вячеслав Гожан (Молдова). Видео:



До 75 кг. Александр Хижняк - Бенджамин Уиттакер (Англия). Видео:





До 60 кг. Юрий Шестак - Стипан Пртенжака (Хорватия). Видео:





До 81 кг. Владимир Скрипка - Лаго Кизирия (Грузия). Видео:



Сегодня, 20 июня, в Харькове на 42-м чемпионате Европы по боксу-2017 среди мужчин проходили поединки 1/8 финала.Из пяти украинских боксеров четверо успешно прошли в четвертьфинал и стали обладателями лицензий на чемпионат мира-2017, который состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.(до 56 кг) победил единогласным решением судей Вячеслава Гожана из Молдовы (5:0). За выход в полуфинал турнира украинец сразится с шотландцем Ли Макгрегором.(до 75 кг) уверенно победил англичанина Бенджамина Уиттакера (5:0). Следующим соперником Хижняка станет россиянин Пётр Хамуков.(до 91 кг) одолел раздельным решением судей ирландца Даррена О’Нейла (4:1). Следующим соперником украинца станет фффранцуз Поль Омба Бионголо.(до 60 кг) в непростом поединке победил неудобного хорвата Стипан Пртенжака (5:0). В четвертьфинале Шестак выйдет в ринг против француза Софиана Омиха.(до 81 кг) не смог пробиться в четвертьфинал проиграв грузину Лаго Кизирия нокаутом во втором раунде.Для сборной Украины это вторая потеря на нынешнем чемпионате Европы. Ранее из борьбы выбыл в 1/16 финала Мгер Оганисян (до 64 кг).Напомним, днем ранее четвертьфиналистами стали украинцы Назар Куротчин (до 49 кг), Дмитрий Замотаев (до 52 кг), Евгений Барабанов (до 69 кг) и Виктор Выхрист (свыше 91 кг).