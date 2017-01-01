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Буценко, Хижняк, Муслимов и Шестак вышли в четвертьфинал ЧЕ по боксу (+Видео)
Николай Буценко - Вячеслав Гожан (Молдова) Сегодня, 20 июня, в Харькове на 42-м чемпионате Европы по боксу-2017 среди мужчин проходили поединки 1/8 финала.

Из пяти украинских боксеров четверо успешно прошли в четвертьфинал и стали обладателями лицензий на чемпионат мира-2017, который состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.

Николай Буценко (до 56 кг) победил единогласным решением судей Вячеслава Гожана из Молдовы (5:0). За выход в полуфинал турнира украинец сразится с шотландцем Ли Макгрегором.

Александр Хижняк (до 75 кг)  уверенно победил англичанина Бенджамина Уиттакера (5:0). Следующим соперником Хижняка станет россиянин Пётр Хамуков.

Рамазан Муслимов (до 91 кг) одолел раздельным решением судей ирландца Даррена О’Нейла (4:1). Следующим соперником украинца станет фффранцуз Поль Омба Бионголо.

Юрий Шестак (до 60 кг) в непростом поединке победил неудобного хорвата Стипан Пртенжака (5:0).  В четвертьфинале Шестак выйдет в ринг против француза Софиана Омиха.

Владимир Скрипка (до 81 кг) не смог пробиться в четвертьфинал  проиграв грузину Лаго Кизирия нокаутом во втором раунде.
Для сборной Украины это вторая потеря на нынешнем чемпионате Европы. Ранее из борьбы выбыл в 1/16 финала Мгер Оганисян (до 64 кг).

Напомним, днем ранее четвертьфиналистами стали украинцы Назар Куротчин (до 49 кг), Дмитрий Замотаев (до 52 кг), Евгений Барабанов (до 69 кг) и Виктор Выхрист (свыше 91 кг).

До 56 кг. Николай Буценко  - Вячеслав Гожан (Молдова). Видео:


До 75 кг. Александр Хижняк - Бенджамин Уиттакер (Англия). Видео:  


До 60 кг. Юрий Шестак  - Стипан Пртенжака (Хорватия). Видео:


До 81 кг. Владимир Скрипка - Лаго Кизирия (Грузия). Видео: 

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