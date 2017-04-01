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Директор Атлетической комиссии Невады: В бою Ковалев – Уорд рефери действовал в рамках правил

Директор Атлетической комиссии Невады: В бою Ковалев – Уорд рефери действовал в рамках правил

Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт заявил, что рефери Тони Уикс, остановивший бой Сергей Ковалев – Андре Уорд II, действовал в рамках правил.

«Понятно, что Кэти [Дува] расстроена. Это ее боец. С самого начала я чувствовал, что принято правильное решение. Тони [Уикс] проделал отличную работу, - приволит слова Боба Беннетта Boxingscene. - Я пересмотрел бой этим утром и изучил удары, которые, как утверждается, были низкими. Я даже поговорил с Томом Хаузером с канала HBO, который прислал мне видео, сказав, что один из этих ударов пришелся низко, но это было очень сложно определить потому что рука Ковалева находилась в районе талии и удар выглядел нанесенным снизу и попавшим в пояс.

Кэти спросила: «Боб, не мог ли бы ты глянуть немедленным повтор?» Но мы смотрим немедленные повторы только в одном случае – когда бой заканчивается ударом ниже пояса, а рефери не уверен, нанесен он по правилам или нет. Я спросил у Уикса, хочет ли он увидеть немедленный повтор и он ответил отказом. «Они пришлись в пояс», – сказал Уикс. И с моей точки обзора было видно, что удары пришлись в пояс.

Еще интереснее момент боя в конце, когда Уорд ударил его в живот и он облокотился на канаты. Удар выглядит нанесенным по правилам. Уикс был в хорошей позиции, чтобы увидеть, куда был нанесен этот удары – точно в пояс. Близки ли они [к пограничной зоне]? Да. Но выглядят ли они нанесенными по правилам? Конечно. Нанес ли [Уорд] один или два удара ниже пояса, когда Тони сказал ему бить выше? Мы можем поспорить на тему того, делал ли он это. Но в тоже время мы можем обсудить, как Ковалев несколько раз захватывал голову Уорда и Тони делал замечания им обоим. Я думаю, что остановка была правильной».

Напомним, в ночь на 18 июня в Лас-Вегасе Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде. Команда россиянина намерена опротестовать результат поединка. По мнению представителей Ковалева, Уорд наносил сопернику удары ниже пояса.
По материалам: Sports.ru
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