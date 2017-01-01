Уорд досрочно победил Ковалева в матче-реванше (+Видео)

В Лас-Вегасе на арене Mandalay Bay состоялся вечер профессионального бокса, в главном поединке которого чемпион мира по версиям IBF/WBO/WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) 33-летний американец Андре Уорд (32-0, 16 КО), защитил свои пояса, досрочно победив в матче-реванше 34-летнего россиянина Сергея Ковалева (30-2-1, 26 KO).В первых шести раундах бой был равным, а с седьмой трехминутки Уорд начал доминировать в ринге. Развязка боя наступила в восьмом раунде, когда американец потряс Ковалева ударом слева по корпусу, а затем правым в голову. Уорд бросился добивать соперника, нанес серю ударов по корпусу в процессе чего, видимо, попал и ниже пояса.. Россиянин согнулся и начал пятиться после чего рефери, не открывая счет, остановил поединок и присудил победу американцу техническим нокаутом – ТКО 8.Для Ковалёва это поражение стало первым досрочным в карьере.