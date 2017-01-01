Пятый раунд боя Кличко – Джошуа признан лучшим в 2017 году

Авторитетный специализированный портал WorldBoxingNews признал пятую трехминутку состоявшегося 29 апреля в Лондоне поединка между украинцем Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) и британцем Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) – лучшим раундом 2017 года.
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