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Российский боксер Тищенко опасается провокаций и скандалов на ЧЕ по боксу в Харькове
Российский боксер Тищенко опасается провокаций и скандалов на ЧЕ по боксу в ХарьковеДвукратный олимпийский чемпион по боксу россиянин Алексей Тищенко заявил, что провокации и скандалы могут сопровождать поединки российских и украинских боксеров на предстоящем чемпионате Европы в Харькове и надеется, что правоохранительные органы Украины оградят россиян от нежелательных контактов.

В среду украинские власти не пустили на территорию страны Георгия Кушиташвили, который должен был представлять Россию на чемпионате Европы по боксу в весовой категории до 81 кг. Спортсмен был задержан на украинской границе вместе с некоторыми другими членами российской делегации.

«Я переживаю и за то, как у нас сами бои будут проходить, - сказал Тищенко. - Я уверен, что россияне и украинцы будут встречаться в ходе турнира. Во-первых, это может отразиться на судействе, а, во-вторых, могут возникать неприятные ситуации и после поединков - если радикальная молодежь будет выкрикивать какие-то лозунги и лезть в драку. Я не исключаю провокаций, если такие вещи начинаются уже с приезда нашей команды.

Все возможно и на соревнованиях - дай бог, чтобы ничего такого не было. Будем надеяться, что силовые структуры Украины будут ограничивать наших спортсменов от нежелательных контактов. Но начало турнира, конечно, не очень приятное. Подобные ситуации не красят ни спорт, ни власти, которые принимают такие решения. Все-таки спортсмены должны на аренах в честной борьбе доказывать, кто сильнее».

42-й чемпионат Европы по боксу 2017 года пройдет во дворце спорта «Локомотив» в Харькове с 16 по 24 июня. Этот турнир является отборочным к чемпионату мира 2017 года, который состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.
По материалам: Р-Спорт
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