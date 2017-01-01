Силлах о поединке Уорд-Ковалев2: Буду болеть за Сергея, но ставлю на Андре

Боксер Исмаил Силлах (25-3;19 КО), который проведет поединок против Матеуша Мастернака (38-4;26КО) в Польше 24 июня, поделился своим мнением о матче-реванше в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между россиянином Сергеем Ковалевым (30-1-1, 26 КО) и чемпионом мира по версиям WBA/IBF/WBO американцем Андре Уордом (31-0, 15 КО).Напомним, что в 2013 году Силлах испытал на себе, что такое «быть с Крашером в одном ринге».«Я считаю, что Сергей Ковалев чисто выиграл первый бой, – считает Исмаил. – Но, думаю, ему в этот раз будет сложнее, потому что он уже знает, как хорош Уорд. Во втором поединке состоится достаточно равная борьба. Но Серега, конечно, может бахнуть. И все закончится очень быстро. Буду болеть за Сергея, но ставлю на Андре, учитывая, что по очкам не отдадут победу Ковалеву».Матч-реванш Уорд-Ковалев состоится 17 июня в Лас-Вегасе (США).