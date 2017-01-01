Владимир Кличко прокомментировал слухи о реванше с Джошуа

Сегодня, 13:00 0 | Единоборства / Бокс

Несмотря на то, что Международная федерация бокса согласилась предоставить чемпиону мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) отсрочку обязательной защиты против Кубрата Пулева ради матча-реванша с



«Вскоре мне предстоит принять решение: выйти на ответный бой против Джошуа или нет. Народ гадает, но я пока ничего не решил», — цитирует Fightnews.com украинца.



29 апреля Джошуа одержал победу над Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. Помимо титула IBF, на кону стояли пояса IBO и WBA Super. В контракте на этот бой для Кличко была предусмотрена возможность проведения немедленного реванша. Если бы IBF не предоставила британцу исключение, ему пришлось бы оставить титул IBF вакантным.

Несмотря на то, что Международная федерация бокса согласилась предоставить чемпиону мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) отсрочку обязательной защиты против Кубрата Пулева ради матча-реванша с Владимиром Кличко (64-5, 53 КО), последний никуда не торопится и утверждает, что ещё не знает, хочет ли ещё раз драться с британцем.«Вскоре мне предстоит принять решение: выйти на ответный бой против Джошуа или нет. Народ гадает, но я пока ничего не решил», — цитирует Fightnews.com украинца.29 апреля Джошуа одержал победу над Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. Помимо титула IBF, на кону стояли пояса IBO и WBA Super. В контракте на этот бой для Кличко была предусмотрена возможность проведения немедленного реванша. Если бы IBF не предоставила британцу исключение, ему пришлось бы оставить титул IBF вакантным.