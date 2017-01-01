Сергей Деревянченко — Туреано Джонсон: торги выиграла команда украинца

Промоутерские торги за право организации элиминатора по версии IBF в среднем весе (до 72,6 кг) между Сергеем Деревянченко (10-0, 8 КО) и багамцем Туреано Джонсоном (20-1, 14 КО) выиграл промоутер украинца Лу ДиБелла.ДиБелла победил со ставкой в $121 000 долларов, в то время как представляющая Джонсона компания Golden Boy предложила в два раза меньше — $62 000 долларов, сообщает BoxingScene.com.Гонорары Сергея Деревянченко (№2 рейтинга IBF) и Туреано Джонсона (№1 рейтинга IBF) будут распределены в пропорции 50 на 50.Победитель этого боя получит право встречи с сильнейшим в мегафайте чемпиона мира по версиям WBF/WBC/IBF/IBO казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49-1-1, 34 КО), который состоится 16 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (Невада, США).