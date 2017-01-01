В команде Джошуа готовятся к реваншу с Кличко

По мнению промоутера чемпиона мира IBF, IBO и WBA в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), матчу-реваншу британца с ветераном Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) быть. По крайней мере, говорит Эдди Хирн, их сторона всё для этого просчитывает и готовит, ожидая формального «зелёного света» от украинца.
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