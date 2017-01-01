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В команде Джошуа готовятся к реваншу с Кличко

В команде Джошуа готовятся к реваншу с Кличко

По мнению промоутера чемпиона мира IBF, IBO и WBA в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), матчу-реваншу британца с ветераном Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) быть. По крайней мере, говорит Эдди Хирн, их сторона всё для этого просчитывает и готовит, ожидая формального «зелёного света» от украинца.

«Мы подыскиваем место проведения реванша. Не то, чтобы они дали нам знать с чёткой датой... Но, как мы считаем, бою быть. Пока Кличко не сделает разворот на 180 градусов и не скажет "всё, я ухожу", мы на полных парах мчимся к реваншу. Всё, что я сейчас могу вам сказать: бою быть, пока не сказано обратное», — заявил он в эфире Sky Sports.

По словам промоутера, с учётом финансовых предложений, где «большие деньжищи», он «не видит, как Владимир может отказаться».

«Даже помимо денег, думаю, он хочет ещё одну попытку, — говорит Хирн. — Думаю, он вспоминает, как почти взял Джошуа тёпленьким в 5–6 раундах, и как многие его за это нахваливают. Так почему бы и нет?»

Функционер назвал четыре возможных места на планете, которые могут принять реванш: Уэльс, США, ОАЭ и Нигерия. Стадион в Кардиффе, по его словам, не самый привлекательный вариант в плане денег, однако остальные варианты, особенно Дубай и Лагос, сопряжены с проблемами логистики и безопасности.

Сейчас команда британца нервно ожидает решения IBF: разрешит ли организация сохранить титул для реванша, или же разыграет его между заждавшимся обязательным претендентом болгарином Кубратом Пулевым и кем-то ещё. По словам Хирна, вердикт федерации ожидается на неделе.

29 апреля 2017 года в Лондоне Джошуа остановил Кличко в 11-м раунде противостояния, сам побывав в нокдауне в середине боя.
По материалам: vringe.com
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