Нельсон: Кличко дважды «вырубал» Уайлдера в спаррингах

Известный британский инсайдер Джонни Нельсон во время дискуссии по поводу возможных вариантов для супертяжеловеса Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), поделился сенсационным сообщением о том, что американский чемпион-супертяж Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) во время спарринг-сессий с украинцем Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) как минимум дважды побывал в нокаутах.
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