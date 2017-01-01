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Нельсон: Кличко дважды «вырубал» Уайлдера в спаррингах

Нельсон: Кличко дважды «вырубал» Уайлдера в спаррингах

Известный британский инсайдер Джонни Нельсон во время дискуссии по поводу возможных вариантов для супертяжеловеса Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), поделился сенсационным сообщением о том, что американский чемпион-супертяж Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) во время спарринг-сессий с украинцем Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) как минимум дважды побывал в нокаутах.

Джонни Нельсон, который в бытность свою боксёром становился чемпионом мира в двух весовых категориях, уверен, что после увиденного в противостоянии Кличко — Джошуа, Деонтей Уайлдер засомневался по поводу проведения объединительного поединка против британского чемпиона.

«Я уверен, что Уайлдер уже передумал, — цитирует Нельсона BoxingScene. – Давайте я Вам расскажу одну историю. Уайлдер раньше был постоянным спарринг-партнёром в лагере Кличко. Так вот, Кличко дважды «вырубал» Уайлдера. А ещё один раз нокаутировал ударом по корпусу. Это всё хранится в тайне, сами понимаете. Так что после победы Джошуа, он точно передумал драться».

Напомним, в скором времени ожидается анонсирование реванша между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.
По материалам: vringe.com
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