Нельсон: Кличко дважды «вырубал» Уайлдера в спаррингах

Сегодня, 09:06 0 | Единоборства / Бокс

Известный британский инсайдер Джонни Нельсон во время дискуссии по поводу возможных вариантов для супертяжеловеса Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), поделился сенсационным сообщением о том, что американский чемпион-супертяж Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) во время спарринг-сессий с украинцем



Джонни Нельсон, который в бытность свою боксёром становился чемпионом мира в двух весовых категориях, уверен, что после увиденного в противостоянии Кличко — Джошуа, Деонтей Уайлдер засомневался по поводу проведения объединительного поединка против британского чемпиона.



«Я уверен, что Уайлдер уже передумал, — цитирует Нельсона BoxingScene. – Давайте я Вам расскажу одну историю. Уайлдер раньше был постоянным спарринг-партнёром в лагере Кличко. Так вот, Кличко дважды «вырубал» Уайлдера. А ещё один раз нокаутировал ударом по корпусу. Это всё хранится в тайне, сами понимаете. Так что после победы Джошуа, он точно передумал драться».



Напомним, в скором времени ожидается анонсирование реванша между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.

Известный британский инсайдер Джонни Нельсон во время дискуссии по поводу возможных вариантов для супертяжеловеса Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), поделился сенсационным сообщением о том, что американский чемпион-супертяж Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) во время спарринг-сессий с украинцем Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) как минимум дважды побывал в нокаутах.Джонни Нельсон, который в бытность свою боксёром становился чемпионом мира в двух весовых категориях, уверен, что после увиденного в противостоянии Кличко — Джошуа, Деонтей Уайлдер засомневался по поводу проведения объединительного поединка против британского чемпиона.«Я уверен, что Уайлдер уже передумал, — цитирует Нельсона BoxingScene. – Давайте я Вам расскажу одну историю. Уайлдер раньше был постоянным спарринг-партнёром в лагере Кличко. Так вот, Кличко дважды «вырубал» Уайлдера. А ещё один раз нокаутировал ударом по корпусу. Это всё хранится в тайне, сами понимаете. Так что после победы Джошуа, он точно передумал драться».Напомним, в скором времени ожидается анонсирование реванша между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.