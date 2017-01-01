Ломаченко поддержал сборную Украины накануне чемпионата Европы по боксу

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13:45 Ролан Гаррос. Цуренко отдала Макаровой четыре гейма и вышла в третий круг 168 | Теннис / Главные новости спорта