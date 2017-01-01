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Рябинский: Поветкин по итогам боя с Руденко должен попасть в рейтинг WBA

Рябинский: Поветкин по итогам боя с Руденко должен попасть в рейтинг WBA. Фото: ТАСС

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что его подопечный Александр Поветкин (31-1, 23 КО) после победы над украинцем Андреем Руденко (31-2, 19 КО) должен попасть в рейтинг WBA.

Напомним, в прошлом году из-за уличения Поветкина в применении допинга было отменено два боя с его участием, после чего все значимые боксерские организации исключили Поветкина из своих рейтингов.

«Планируется, что после этого боя Поветкин войдет в рейтинг WBA, и планируется, что на кону боя с Руденко будет стоять региональный титул. Какой, мы объявим позднее, — приводит слова Рябинского «Р-Спорт». — Это обсуждаемая тема, но не обращайте на это внимания. Реально этот бой делается для того, чтобы Саша мягко вернулся в рейтинги, и для того, чтобы не пропадал инстинкт бойца.

Руденко вполне в состоянии огрызаться, и он составит Саше плотненькую конкуренцию, что нам и надо. В итоге Саша окажется в рейтингах и дальше двинется к своей цели.

Получается так, что Саша после этого боя должен оказаться в рейтингах как можно большего количества организаций. Титульный бой в карьере Саши точно будет, мы же туда и идем».

Бой Поветкин-Руденко должен пройти 1 июля в Москве.
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