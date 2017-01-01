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Владимир Кличко пришел на программу «Большой бокс», но планов своих не озвучил

Владимир Кличко пришел на программу «Большой бокс», но планов своих не озвучил

Несмотря на противоречивую информацию об участии экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко в программе «Большой бокс» на телеканале Интер, он все же не надолго пришел в студию, но не озвучил своих дальнейших планов относительно своей боксерской карьеры.

Владимир, уступивший  британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям IBF/IBO/WBA Super, рассказал, что доволен боем, кроме его итога.

«Это был прекрасный вечер бокса, - отметил Владимир. -Получил огромное удовольствие, стоя в ринге на стадионе «Уэмбли» в поединке с таким соперником, как Энтони Джошуа. У меня было одно желание в этот вечер – победить! Как все прошло – все знают, и есть много деталей, о которых можно говорить. Кроме результата, я доволен тем, как прошел вечер бокса. Для меня, как для спортсмена, поединок был очень интересным. Сам конец поединка я ощущал совсем другим, был уверен в своей победе.
После боя я говорил, что выиграли все, даже я, несмотря на результат.

Бой на «Уэмбли» был очень важен для меня. Когда я выходил в ринг, британские болельщики меня освистывали, я ожидал этого, но был на 100 процентов уверен в своей победе, и ничто не могло меня остановить. Разочаровывает результат.

Я слышал поддержку своих болельщиков и перед боем, и в течение всего поединка, несмотря на свист британцев. После боя не ожидал такой реакции публики. Меня приветствовали даже те британские болельщики, которые освистывали перед боем. Было приятно, но, повторюсь, я ожидал другого результата».
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