Влодарчик победил Гевора и стал официальным претендентом на бой с Гассиевым

Сегодня, 12:32 105 | Единоборства / Бокс

В Познане (Польша) прошел вечер бокса, в главном поединке которого экс чемпион мира по версии WBC 35-летний поляк Кшиштоф Влодарчик (53-3-1, 37 КО) одержал победу разделенным решением судей над небитым ранее 26-летним немцем армянского происхождения Ноэлем Гевором (22-1, 10 КО).



Бой продлился все 12 раундов. Влодарчик, уступив в первой половине поединка, сумел переломить ход встречи в свою пользу и вырвать победу. По итогам боя двое судей отдали победу поляку 116:112, 115:114 и один немцу – 115:113.



Таким образом, Влодарчик стал обязательным претендентом на бой с чемпионом IBF россиянином Муратом Гассиевым (24-0-0-1, 17 КО).

В Познане (Польша) прошел вечер бокса, в главном поединке которого экс чемпион мира по версии WBC 35-летний поляк Кшиштоф Влодарчик (53-3-1, 37 КО) одержал победу разделенным решением судей над небитым ранее 26-летним немцем армянского происхождения Ноэлем Гевором (22-1, 10 КО).Бой продлился все 12 раундов. Влодарчик, уступив в первой половине поединка, сумел переломить ход встречи в свою пользу и вырвать победу. По итогам боя двое судей отдали победу поляку 116:112, 115:114 и один немцу – 115:113.Таким образом, Влодарчик стал обязательным претендентом на бой с чемпионом IBF россиянином Муратом Гассиевым (24-0-0-1, 17 КО).