Хирн о следующих боях Джошуа: Кличко, Уайлдер, Фьюри — именно в этом порядке

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям IBF/IBO/WBA Super в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), заявил о том, что следующие три боя своего подопечного он хотел бы организовать против Владимира Кличко (64-5, 53 КО), Деонтея Уайлдера (38-0, 37 КО) и Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО).
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