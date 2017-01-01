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Хирн о следующих боях Джошуа: Кличко, Уайлдер, Фьюри — именно в этом порядке

Хирн о следующих боях Джошуа: Кличко, Уайлдер, Фьюри — именно в этом порядке

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям IBF/IBO/WBA Super в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), заявил о том, что следующие три боя своего подопечного он хотел бы организовать против Владимира Кличко (64-5, 53 КО), Деонтея Уайлдера (38-0, 37 КО) и Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО).

«С точки зрения фаната Энтони, а я им являюсь, я бы хотел, чтобы следующие три боя он провёл против Кличко, Уайлдера и Фьюри — именно в таком порядке, — цитирует Хирна The Sun. - Никто не хочет видеть возвращения Фьюри в ринг больше, чем я и Энтони, потому как их бой станет самым значительным событием в мире бокса.

Тайсон вернулся в зал и сбросил вес, но ему предстоит большой путь. Его возвращение — отличная новость для всех нас, так как это человек, который двигает наш спорт».
По материалам: Чемпионат.com
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