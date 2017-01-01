Хирн о следующих боях Джошуа: Кличко, Уайлдер, Фьюри — именно в этом порядке

Сегодня, 10:15 0 | Единоборства / Бокс

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям IBF/IBO/WBA Super в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), заявил о том, что следующие три боя своего подопечного он хотел бы организовать против



«С точки зрения фаната Энтони, а я им являюсь, я бы хотел, чтобы следующие три боя он провёл против Кличко, Уайлдера и Фьюри — именно в таком порядке, — цитирует Хирна The Sun. - Никто не хочет видеть возвращения Фьюри в ринг больше, чем я и Энтони, потому как их бой станет самым значительным событием в мире бокса.



Тайсон вернулся в зал и сбросил вес, но ему предстоит большой путь. Его возвращение — отличная новость для всех нас, так как это человек, который двигает наш спорт».

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям IBF/IBO/WBA Super в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), заявил о том, что следующие три боя своего подопечного он хотел бы организовать против Владимира Кличко (64-5, 53 КО), Деонтея Уайлдера (38-0, 37 КО) и Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО).«С точки зрения фаната Энтони, а я им являюсь, я бы хотел, чтобы следующие три боя он провёл против Кличко, Уайлдера и Фьюри — именно в таком порядке, — цитирует Хирна The Sun. - Никто не хочет видеть возвращения Фьюри в ринг больше, чем я и Энтони, потому как их бой станет самым значительным событием в мире бокса.Тайсон вернулся в зал и сбросил вес, но ему предстоит большой путь. Его возвращение — отличная новость для всех нас, так как это человек, который двигает наш спорт».