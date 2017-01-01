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Делегаты AIBA и EUBC остались довольны подготовкой к чемпионату Европы по боксу в Харькове

Делегаты AIBA и EUBC остались довольны подготовкой к чемпионату Европы по боксу в Харькове

Представители Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) и Европейской Конфедерации бокса (EUBC) посетили Харьков в рамках координационного визита и проверки подготовки к главному боксёрскому событию Европы, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

С 16 по 24 июня Харьков принимает континентальный турнир по боксу – чемпионат Европы среди мужчин.

Делегаты AIBA и EUBC посетили главные локации предстоящего турнира, в частности, дворец спорта «Локомотив», где будут проходить поединки, а также встретились с организаторами чемпионата.

«Мы не впервые проводим международные турниры по боксу в Украине и высоко оцениваем их организацию. На данном этапе я очень доволен тем, как идёт подготовка к чемпионату. Со своей стороны, EUBC готова оказать всю необходимую поддержу и поделиться европейским опытом с украинскими партнёрами». - сообщил исполнительный директор EUBC, Александр Егоров.

Ранее Украина уже проводила такие масштабные боксёрские турниры как Чемпионат мира среди юниоров 2013, Кубок Европы, Чемпионат Европы среди юниоров 2015 и другие.  Но, как отметил президент Федерации бокса Украины, Владимир Продивус, предстоящий Чемпионат Европы, без преувеличения, станет самым масштабным событием украинского любительского бокса и именно на нём сейчас сфокусировано всё внимание как национальной, так и региональных федераций.

«Этот год стал знаковым для нашей страны, которая получила возможность показать себя миру. Прошедшее Евровидение, международные фестивали и спортивные турниры открывают нашу страну европейскому и мировому сообществу. Для Федерации бокса – это большая честь войти в историю мирового спорта и сыграть свою роль в презентации Украины миру», - сказал Владимир Продивус.

Чемпионат Европы – один из главных квалификационных турниров, на котором будут разыграны лицензии на чемпионат мира по боксу в Гамбурге этой осенью. Участие в чемпионате примут более 300 самых сильных боксёров континента из 40 европейских стран, 80 из которых получат право бороться за звание чемпиона мира 2017.


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