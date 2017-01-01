Белью: Я сделал то, что не удалось Кличко, и могу побить Паркера

Сегодня, 13:22 0 | Единоборства / Бокс

Британец Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) заинтересован в поединке с чемпионом мира WBO в супертяжёлом весе новозеландцем Джозефом Паркером (23-0, 18 КО) и готов рискнуть выйти против него в ринг, несмотря на существенную габаритную разницу не в свою пользу. Напомним, что 4 марта Беллью заявил о себе в супертяжёлом дивизионе, остановив экс-чемпиона и соотечественника Дэвида Хэя.



«Я побил и остановил бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе. Я сделал то, что не удалось сделать



Большой вопрос в том, смогу ли я победить Джозефа Паркера? Думаю, это мне по силам. Он, конечно, думает иначе, и это привлечёт внимание публики. Я более опытен, я дрался на более высоком уровне. Но, в то же время, нельзя недооценивать его вес и габариты. Он большой парень – истинный супертяжеловес».

Британец Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) заинтересован в поединке с чемпионом мира WBO в супертяжёлом весе новозеландцем Джозефом Паркером (23-0, 18 КО) и готов рискнуть выйти против него в ринг, несмотря на существенную габаритную разницу не в свою пользу. Напомним, что 4 марта Беллью заявил о себе в супертяжёлом дивизионе, остановив экс-чемпиона и соотечественника Дэвида Хэя.«Я побил и остановил бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе. Я сделал то, что не удалось сделать Владимиру Кличко (который в своё время победил Хэя «всего лишь» по очкам). Я счастлив и хочу посмотреть, как далеко я смогу зайти, – приводит слова Тони Boxingscene. - Смогу ли я стать чемпионом мира в супертяжах? Не знаю. Но я хочу рискнуть и попробовать. Достаточно ли я большой для этого? Да нет, не особо. Достаточно ли я хорош? Возможно.Большой вопрос в том, смогу ли я победить Джозефа Паркера? Думаю, это мне по силам. Он, конечно, думает иначе, и это привлечёт внимание публики. Я более опытен, я дрался на более высоком уровне. Но, в то же время, нельзя недооценивать его вес и габариты. Он большой парень – истинный супертяжеловес».

По материалам: vrv